Denunciarán por no dar de baja a elementos no aprobados

Eduardo Almaguer resalta que las corporaciones municipales no deben mandarlos a otras áreas o a hacer labores administrativas

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAR/2017).- El fiscal General, Eduardo Almaguer, urgió a todos los municipios del estado para que den de baja a la brevedad a todos los elementos de sus respectivas dependencias de seguridad que no hayan aprobado sus exámenes de control de confianza, pues la tendencia es mandarlos a otras áreas pero aún dentro de la corporación.

"Esa omisión o simulación de autoridades de ponerlos a hacer labores administrativas o de justificarse porque no los pueden liquidar. (...) Si quienes tenemos estas responsabilidades de gobernar y de ejercer funciones de seguridad y de procuración de justicia no se toma esa decisión de manera muy clara en el ámbito de su competencia, estamos traicionando y vulnerando la confianza del pueblo que cuidamos".

De este modo, el fiscal dijo que pondrán un término para que salgan los "malos elementos" de las comisarías, caso contrario, denunciarán a los titulares de las dependencias.

"Estaremos coadyuvando con la Procuraduría General de la República para que los superiores jerárquicos que no estén cumpliendo con ese mandato de la ley, sean denunciados y procesados en materia federal como corresponde. Se acabó".

Las pruebas de control de confianza, que incluyen detección de uso de sustancias prohibidas, identificación de bienes o ingresos no comprobados y posibles vínculos con la delincuencia, tienen como objetivo la depuración de las corporaciones de seguridad.

"Tiene que haber un tiempo perentorio para que en todas las corporaciones no exista un solo elemento que no sea confiable, que no haya acreditado sus exámenes y quien en su reevaluación no lo hizo, tiene que irse, quien sea".