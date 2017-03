Donación al Hogar Cabañas ha logrado recaudar 28 MDP

El titular de la Sedis informa que esperan recaudar, por medio del impuesto vehicular, 60 millones de pesos

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAR/2017).- La donación obligatoria de 20 pesos para el Hogar Cabañas, que el Congreso del Estado aprobó para la Ley de Ingresos 2017, ha logrado recaudar 28 millones de pesos hasta el primero de marzo, anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) del gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso.



Posterior al informe de actividades de la directora de la institución, Martha Alicia Ibáñez, el funcionario estatal señaló que es una cifra que causó sorpresa.



"Es una cifra que no esperábamos, pero vale la pena resaltar que es una cifra muy alta y hay una razón lógica, el incremento del parque vehicular en un solo año se ha incrementado, según cifras que nosotros tenemos, en 85 mil vehículos nuevos, esto nos habla del tamaño y el impacto de la recaudación que se habrá de tener".



Con esta cifra al primer trimestre del año, se podría esperar que la recaudación para el Hogar Cabañas por medio del impuesto vehicular, llegue a cerca de los 60 millones de pesos en este 2017, advirtió el secretario.



La meta a la que se esperaba llegar cuando se anunció la aprobación de la donación obligatoria para la institución, era de 40 millones de pesos. Con esto se plantea comenzar con la implementación de talleres especiales para los menores que se atienden en el Hogar Cabañas, a fin de que cuenten con capacitación y herramientas al momento de que salgan del lugar.



Castro Reynoso señaló que con la llegada de más recursos para el Hogar Cabañas, el reto será hacer un buen uso de los recursos, transparentar su ejercicio y rendir cuentas a la sociedad.



"Es una cantidad impresionante de recursos en términos de lo que habrá de administrar Hogar Cabañas".



Con esta recaudación se podría pensar en poder apoyar, no solamente a los menores del Hogar Cabañas, sino a todos los niños institucionalizados que se encuentran en albergues de todo el Estado, que la última cifra de Sedis marca que son alrededor de cinco mil.



Sin embargo, habrá que esperar a que termine la recaudación y se utilicen los recursos, para analizar la viabilidad de hacer un proyecto al respecto.



"Hogar Cabañas atendió a 475 niños en promedio, esto lo que nos dice es que se atiende aproximadamente al 10% que en su conjunto están considerados en esta circunstancia; entre los que están en espacios y los que están en otro lado; me parece muy importante que podamos sentarnos con los diputados que tienen que ver con esta comisión".



Que sea un hogar de transición



Durante el informe de actividades de la directora del Hogar Cabañas, la presidenta del DIF Jalisco, Lorena Arriaga de Sandoval, lanzó dos retos a la institución y a todas las personas que laboran en ella.



Pidió que se agilicen los procesos para arreglar la situación de los niños y hacer del Hogar Cabañas una institución de transición, es decir, que los menores no se queden eternamente ahí, sino que puedan contar con las herramientas para hacer un proyecto de vida y ser independientes al momento en que salgan.



Entre los logros del Hogar Cabañas en el 2016, informó su directora, fue la creación de la unidad de transparencia, el aumento de los ingresos respecto al 2015, la remodelación de las instalaciones y el inicio del proyecto de la sala de la cultura, entre otros.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR