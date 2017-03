Guadalajara compra uniformes, zapatos y útiles por 169 MDP

Se proveerán más de 499 mil piezas de ropa, así como 250 mil servicios de ensamble

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAR/2017).- Para dar continuidad al programa "Guadalajara se Alista", el Ayuntamiento tapatío aprobó la compra de uniformes escolares, zapatos y útiles por 169 millones de pesos durante la primera sesión del Comité de Adquisiciones.



El fallo de la licitación pública favoreció a tres proveedores de útiles, tres de calzado y a nueve empresas que se encargarán de 213 mil pares de zapatos, 125 mil paquetes de útiles, 499 mil piezas de ropa y 250 mil servicios de ensamble.



En el caso de los uniformes, las empresas seleccionadas son King Uniformes, Comercializadora Hagre, Maxi Uniformes, Creaciones MM, Altoma Internacional, Uniformes Atlántico, Makara, Gruppo Geritex y la persona física Arteaga Gallo Sidney Denisse.



De los útiles escolares se encargarán Tlaquepaque Escolar, Pérez Barba Adriana y Papelería Herrera Cornejo de Occidente y de los zapatos Calzado Arifree, Industria JE y Freeman Shoes.



Agustín Araujo, coordinador administrativo del municipio y quien preside el Comité, explicó que la compra se asignó a varias empresas por respeto a la muestra de los productos requeridos y el precio.



"La dependencia pone una muestra a consideración de los proveedores para que se sujeten a ella y los que están más apegados se llevan la ponderación. El segundo tema tiene que ver con el precio pues a lo mejor un proveedor tiene un precio más bajo y en ese caso se le asigna a él", precisó.



Araujo explicó que la partida siete de la licitación, que requería la compra de 920 piezas de vestidos especiales, no se asignó porque se declaró desierta pues no había ningún proveedor que cumpliera con los requisitos. Indicó que se lanzará una nueva licitación para adquirir los productos.



Para la compra de calzado escolar se hará una erogación de 59 millones de pesos y de útiles escolares por 43 millones de pesos. En ambos casos se trató de licitaciones públicas.



Por otro lado, se aprobó la adjudicación directa de tres millones 491 mil pesos a Vecto L.A. Internacional Corp por la exposición fotográfica de David LaChapelle que se llevará a cabo en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, del 30 de marzo al 30 de julio de 2017.



La sesión del Comité fue interrumpida por la regidora del PRI Ángeles Arredondo que exigió un lugar en el órgano. Si bien su petición fue escuchada por los miembros del órgano, no fue atendida pues la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco establece que los regidores no formen parte de la instancia.



NUMERALIA



Útiles escolares $43,097,500

Calzado $59,841,500

Uniformes $67,915,102

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS