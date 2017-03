Sanciones a diputados faltistas deben ser constitucionales: expertos

Destacan la importancia de poner candados a la justificación de las faltas de diputados para que no se vuelvan un mecanismo de simulación

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2017).- Debido a que la iniciativa que presentaron esta semana legisladores de Movimiento Ciudadano para sancionar a diputados faltistas o que incumplan con sus obligaciones, contempla cambios al Reglamento de la Ley Orgánica, el especialista en Derecho Institucional, doctor Rafael de la Cruz Ruvalcaba, destacó que se debe ir más allá en la propuesta para que sean constitucionales.

El académico de la Universidad de Guadalajara señaló que los cambios locales podrían ser a la ligera, ya que la Ley Orgánica se puede cambiar de manera continua.

Recordó que la Constitución Mexicana regula tres supuestos para los diputados y senadores que incumplan con sus responsabilidades o violen alguno de los preceptos, como son la pérdida del cargo para quienes tengan otro trabajo en los gobiernos federal o locales sin licencia previa, para quienes no se presenten a rendir protesta dentro de los primeros 30 días, y la destitución para quienes falten diez días consecutivos sin causa justificada.

"Desafortunadamente en nuestra constitución, ni siquiera se mencionan ese tipo de sanciones".

Por su parte, la doctora Nancy García Vázquez, coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas del Colegio de Jalisco (COLJAL), comentó que se debe poner candados a la justificación de las faltas de diputados, para que no se vuelvan un mecanismo de simulación.

Eliminar abstenciones puede ser "simplista"

Con relación a la propuesta para eliminar la figura del voto de abstención, que se contempla en #DesquitaTuSueldoDiputado, el especialista en Derecho Institucional subrayó que ésta puede darse porque en la Constitución General de la República no está prohibido realizarla, e incluso puede ser factible, pero no le parece correcto, "porque estarían forzando de alguna forma a que den un voto que no están de acuerdo o en desacuerdo".

Subrayó que se requiere una reforma real, porque no se puede obligar a una persona a que decida a favor o en contra, "antes de proponer algo simplista como eliminar las abstenciones, debería de ser algo realista para darles el tiempo suficiente (para analizar iniciativas y dictámenes) y emitir un voto a conciencia".

La coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas del COLJAL, comentó que la propuesta le parece pertinente, aunque se minimizaría la dinámica del Congreso como un cuerpo colegiado.

"Es una iniciativa que está más orientada a tratar de regular la conducta de los legisladores en lo individual (...), el voto de abstención es como el mecanismo que tiene (un diputado para decidir) si aprueba o no aprueba o muestra su neutralidad a una iniciativa".

Subrayó que las iniciativas presentadas por los diputados emecistas, Fela Pelayo y Alejandro Hermosillo, deberán ser discutidas y darles más contenido en los próximos días.

La propuesta de los diputados MC a través de #DesquitaTuSueldoDiputado:

Reforma los artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En el artículo 21 se añade: "(las faltas) sólo serán justificadas las inasistencias o salidas anticipadas a las sesiones del pleno, derivadas de cuestiones médicas acreditadas a través de comprobante médico de institución pública, maternidad o paternidad, fallecimiento de un familiar o encomiendas delegadas por el Pleno, Mesa Directiva o de Comisión legislativa, previamente aprobadas".

El diputado que deberá entregar los documentos que justifiquen la ausencia ante la Secretaría General, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la falta.

En el artículo 22 se agrega que aún y cuando justifiquen las faltas, "no acredite dentro del plazo legal su justificación", la Secretaría General le descontará a dieta (sueldo). Esto último ya se contemplaba en el reglamento.

Se agrega que la Secretaría General destinará los recursos descontados por faltas, a mejoras para que el Congreso sea incluyente y sustentable.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ