Petersen retira propuesta para bajar sueldos de funcionarios tapatíos

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2017).- Al señalar que debe ser la administración municipal tapatía quien tome esta determinación, el regidor del PAN, Alfonso Petersen, retiró su propuesta para bajar los sueldos de los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Guadalajara.



Durante Sesión de Cabildo, el edil señaló que la razón de retirar la iniciativa obedece a que a pesar de que el proyecto está basado en una promesa del presidente municipal Enrique Alfaro, lo están utilizando como si él estuviera en contra de los directores.



El 11 de enero, Petersen presentó una propuesta para reducir el gasto de la administración y hacer frente al aumento de las gasolinas. Su iniciativa contempla ahorros de 98 millones en tres rubros: comunicación social, gasto operativo y la nómina.



En este último se propuso concretar la disminución de los salarios de los funcionarios de primer nivel.



"Siempre en mi papel de regidor he tratado de apoyar a los directores y defender la responsabilidad que tienen. Una parte muy importante del reconocimiento a esa responsabilidad es precisamente el sueldo porque los directores no solamente tienen una obligación cuando están en el cargo, sino que por mucho tiempo después cuando hay que contestar auditorías o hasta atender demandas legales", explicó.



"Lo que yo le dije al presidente municipal es que si él no es capaz de defender el sueldo de sus directores, yo sí lo voy a defender. Por eso retiro la propuesta y en todo caso que sea la administración la que tome esta determinación".



Petersen explicó que desde que presentó su propuesta, el 11 de enero, ha recibido comentarios y críticas. Inclusive han dejado notas en la puerta de su oficina en el Ayuntamiento para manifestar su oposición.



El regidor panista aseguró que si la administración decide impulsar la reducción de los sueldos de funcionarios de primer nivel, tendrá su apoyo pero recalcó que por el momento su propuesta está fuera de la mesa.



Petersen también pidió públicamente al alcalde que se retractara de su declaración, donde afirmó que durante los gobiernos del PAN el predial había aumentado 381%, mientras que durante su administración solamente cuatro por ciento.



Señaló que está comparando el incremento administrativo del valor fiscal (381%), con la progresión del valor fiscal (4%) pues en realidad el incremento del predial con los panistas fue del cinco por ciento.



Guadalajara reestructura fideicomisos bancarios para garantizar pago de alumbrado



Durante la sesión también se aprobó la creación de un fideicomiso con la finalidad de garantizar el pago de los compromisos financieros contraídos con la concesión del sistema de alumbrado público, y se conformará con los remanentes de las dos deudas a largo plazo con las instituciones financieras Bancomer y Banorte.



Además, se instruirá al tesorero para que previo al convenio de modificación del fideicomiso, realice las condiciones necesarias para la celebración del contrato de deuda simple y rinda un informe a la Comisión de Hacienda



Se analizará la necesidad de solicitar al Congreso la autorización para la conformación de este fideicomiso y no caer en una irregularidad. Éste no podrá entrar en vigor hasta que se tenga la opinión técnica del Congreso de que no se necesita de su anuencia.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS