Invitan a celebrar la Semana Santa en Analco

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2017).- Con una amplia oferta de actividades religiosas y culturales, vecinos, empresarios y autoridades de turismo invitaron a la población a celebrar la Semana Santa en el Barrio de Analco. Del 6 al 16 de abril, uno de los asentamientos más tradicionales de la ciudad realizará la primera Gran Procesión del Silencio y la Vía Dolorosa.

Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo del Estado, señaló que el proyecto busca rescatar lo rico de las tradiciones de la cultura jalisciense. Puntualizó que muchas de las construcciones en Analco forman parte de los asentamientos fundacionales de la ciudad.

“Desafortunadamente los tapatíos las estamos dejando de lado y no volteamos a verlas. A mi me apena que cuando les pregunto a mis hijos sobre sitios del Centro, les cuesta trabajo ubicarlo, ya no digamos de mis nietos”, señaló.

“La esencia del tapatío se encuentra en esta zona”.

Martha Méndez, del comité organizador, indicó que el proyecto comenzó desde hace dos años bajo el nombre de “Renovando el Corazón de Analco” con el objetivo de restaurar el tejido social del barrio.

“La comunidad se ha ido integrando paulatinamente para preparar, como se merece nuestra ciudad, una experiencia de lo que Analco ha conservado de su religiosidad, identidad y de la buena voluntad que prevalece entre nosotros. Esta procesión espera de la vista de todos ustedes y de las familias tapatías”.

Entre las actividades que se llevarán a cabo destacan las procesiones de Jesús Nazareno, el Señor de las Maravillas, el Calvario, la del Silencio y de la Virgen de la Soledad que serán el 10, 11, 12, 14 y 15 de abril, respectivamente. Se contará con la participación de cinco cofradías.

Así como una muestra de arte sacro, el festival de la empanada tapatía, una exhibición de altares de dolores y una muestra gastronómica.

El empresario René Rivial, generador de la iniciativa, indicó que que pese a la relevancia histórica de Analco, es un barrio poco conocido. Señaló que espera que esfuerzos como este logren que las autoridades sean las organizadoras de más actividades semejantes..

Martín Almádez, titular de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, señaló que la celebración contará con el apoyo de la Policía de Guadalajara y de la Coordinación de Servicios Municipales con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden.

Las actividades comenzarán el jueves 6 de abril en punto de las 18:00 horas con la inauguración de la muestra de arte sacro y concluirán el domingo 16 del mismo mes con la misa de resurrección a las 12 del mediodía. Esperan la participación de poco más de 50 mil personas durante toda la celebración.

