Por falta de socialización, retrasan tres días cierre de Ávila Camacho

El Gobierno del Estado exige a la constructora que contacte con vecinos e instale señalización

GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2017).- Debido a que no hubo socialización y por no cumplir con lo necesario en señalización y lonas de información sobre rutas alternas, el Gobierno del Estado exigió a la empresa que realiza la obra de la Línea 3 del Tren Ligero que no cerrara avenida Ávila Camacho ayer por la noche, como se tenía contemplado.

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz informó que se dio un plazo de 72 horas a la empresa para que coloque las mantas necesarias y fortalezca la socialización con los vecinos, para entonces poder hacer el cierre el sábado por la noche.

“He dado la indicación de que no cierren la vialidad hasta que no tengan con mucha claridad el contacto con todos los vecinos, se difunda más con redes sociales y tengamos más lonas para informar con señalética y que sea oportuna para todos los que circulamos en esa zona”.

Se trata de un cierre total de una parte de la avenida, el cual durará siete meses y la primera intervención será en el tramo entre Mar Egeo y Avenida Circunvalación. Ahí se realizarán trabajos con grandes grúas para la construcción de una de las estaciones de la Línea Tres, así como pasarelas y andenes.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, señaló que la Policía Vial realiza una verificación de las calles del lugar, se contactó además con representantes de transporte público, con la empresa Teléfonos de México y de televisión privada.

“Que verifiquen las alturas, para que al desviarse el transporte público y el transporte de suministro, se evite cualquier accidente por las medidas de metros (por debajo de los cables)”.

Serán 25 y no 15 mantas las que se coloquen en el polígono, además de que se hizo contacto con los jefes de vecinos de las colonias del lugar, quienes pidieron algunas adecuaciones de balizamiento y semaforización.

El objetivo es que la sociedad reciba un impacto menor al que ya significa tener una calle parcialmente cerrada, argumentó el funcionario estatal.

“El cierre no se va a autorizar hasta el sábado por la noche, se va a volver a verificar que todos los temas se hayan cumplido, y entonces procederá a las desviaciones”.