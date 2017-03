Presentan nuevos lineamientos para fotomultas

Ante una primera falta no se emitirá una multa, sino una amonestación

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAR/2017).- Autoridades del gobierno de Jalisco informaron que habrá transparencia total en la aplicación del programa de fotomultas, en la zona metropolitana de Guadalajara.



El programa de fotomultas de la Secretaría de Movilidad (Semov) de Jalisco contempla la instalación de cámaras en arterias conflictivas de la zona metropolitana, con el fin de disminuir los incidentes viales y la pérdida de vidas humanas.



El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dijo que los nuevos lineamientos fortalecerán acciones como el programa Salvando Vidas, serán aplicados en los próximos días con total transparencia para el ciudadano, quien de manera anticipada será informado de la ubicación de las cámaras y radares con señalización debidamente instalada.



Señaló que el propósito de estas medidas es generar conciencia de los límites de velocidad y con ello reducir accidentes y pérdida de vidas humanas, "no es una medida recaudatoria, por lo que le he pedido al secretario de Movilidad que ante una primera falta no se emita una multa, sino una amonestación".



Advirtió que aquellos conductores que reincidan serán acreedores a una multa que será proporcional a los niveles de velocidad rebasada, al tiempo de exhortar a los automovilistas a respetar los límites establecidos por la legislación local.



Resaltó que para dar a conocer la nueva disposición se realizará una campaña que deberá fortalecer los cinco mayores riesgos: "alcohol y volante, uso de cinturón, silla infantil, uso de casco, distractores al conducir y exceso de velocidad".



Aseguró que con estas medidas "damos certeza a los automovilistas de la operación del programa y reiteramos nuestro compromiso para reducir accidentes, lesiones y sobre todo pérdidas de vidas humanas ocasionadas por factores de riesgo".



Puntualizó que la empresa que realice las fotomultas deberá "asegurarse que las mismas lleguen en tiempo y forma a los domicilios de los conductores sancionados".