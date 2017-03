Aprueban lanzar licitación para concesionar baños públicos

La empresa ganadora no recibirá recursos del erario y mantendrá sus operaciones con un cobro cerca de los cuatros pesos

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAR/2017).- Pese a la férrea oposición de los regidores del PAN y el PRI, el Ayuntamiento tapatío aprobó lanzar una licitación para concesionar por 10 años el servicio de baños públicos en 20 módulos semifijos en puntos concurridos del municipio, principalmente el Centro de la ciudad.



Esta propuesta contempla que la empresa que resulte ganadora de la licitación no reciba recursos del erario y mantenga sus operaciones con un cobro que, calculan, será de cuatro pesos en los 20 sanitarios semifijos instalados en zonas de alta concurrencia de peatones. Sin embargo, con esos ingresos tendrá la responsabilidad de instalar más módulos en los tianguis, en donde el servicio sí será gratuito.



El regidor Alfonso Petersen, de la fracción del PAN, consideró irracional que en el Centro Histórico se pretendan colocar estructuras semifijas que funcionen como baños públicos.



"Imaginemos el impacto que esto va a tener en lo visual y, por qué no decirlo, en lo olfativo. Creo que medidas como estas no dan los resultados deseados y en el caso de los tianguis genera una condición de inequidad".



Sergio Otal Lobo, edil del PRI, solicitó retirar el dictamen de la orden del día para analizarlo mejor por la cantidad de modificaciones propuestas. Dicha petición fue rechazada.



En la Sesión de Cabildo, se aprobó la concesión de locales en el Pasaje Morelos y Plaza Guadalajara con el objetivo de regularizar la situación de los comerciantes. Así como la donación onerosa a partir de la cota cero hacia abajo de la Plaza Mexicaltzingo a la Universidad de Guadalajara (UdeG) para la construcción de un estacionamiento de 240 cajones.



Por este último, la UdeG deberá realizar obras de mejoramiento urbano en el punto cuyo valor oscila entre los 50 y 60 millones de pesos.



Durante la discusión del punto 25 relativo a una iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento para modificar el fideicomiso que guardan con el banco BBVA Bancomer, se decretó un receso y la sesión de reanudará este jueves.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS