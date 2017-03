Discuten concesión para los baños públicos

El ganador ofrecerá el servicio en 20 puntos con sanitarios semifijos y una tarifa de aproximadamente cuatro pesos

GUADALAJARA, JALISCO (01/MAR/2017).- Sin costo alguno para el Ayuntamiento, el Gobierno de Guadalajara pretende aprobar hoy un dictamen que va por la concesión del servicio de baños públicos. Se trata de la instalación de 20 módulos semifijos en puntos concurridos del municipio, principalmente el Centro.

Diego Monraz Villaseñor, coordinador de Servicios Municipales, explica que la empresa ganadora de la licitación (que se lanzará a nivel nacional) no recibirá un solo peso del erario, y mantendrá sus operaciones con un cobro que, calculan, será de cuatro pesos en los 20 sanitarios semifijos instalados en zonas de alta concurrencia de peatones. Sin embargo, con esos ingresos tendrá la responsabilidad de instalar más módulos en los tianguis, en donde el servicio sí será gratuito.

La medida se planeó para evitar que los edificios públicos, jardines, árboles y esculturas, entre otros puntos, sean utilizados como baños improvisados y así mejore la imagen urbana, pues se considera que “los desechos orgánicos son un foco de infección, de deterioro importante al valor histórico y patrimonial de edificios, esculturas y andadores”. La primera etapa —calculan que sobre la marcha habrá más sanitarios— atenderá zonas del Centro Histórico y algunos espacios ubicados en sus proximidades.

“En 2017 no hubo aumento para las actividades de la Coordinación, sino recortes. Por eso estamos intentando suplir la carencia de recursos materiales con creatividad. Este será un modelo de concesión sin costo para el municipio. La intención es que no se invierta un solo peso, sino que, con los recursos que recojan de las 20 ubicaciones de baños semifijos, se pueda pagar el costo de estos muebles, su operación, constante limpieza, más el costo de los baños móviles en tianguis, que ya empezamos a instalar”.

La ubicación de estos primeros 20 puntos será decidida por cinco áreas del Ayuntamiento, pero priorizará las zonas de alta concentración de peatones, como las estaciones del Tren Ligero, universidades, mercados y templos. Según Diego Monraz, se pretende que los sanitarios se adapten al mobiliario urbano.

“Para que no vayan a competir o estorbar a la imagen urbana (…) Deberemos contar con la autorización de su aspecto físico, la ubicación y el visto bueno de la autoridad del espacio público, para que cuente con características que no compitan ni riñan con la imagen”. Y no tendrán publicidad.

Tras encontrar los puntos exactos, comenzará el proceso de socialización. Si hay oposición “tangible, real, entendible y lógica” de los vecinos, éstos serán ubicados en otro punto de la misma zona.

Concluye que, al evitar los desechos orgánicos en parques, jardines, escalinatas y otros puntos próximos a los edificios históricos, se atenderán problemas de salud, medio ambiente, imagen urbana y “dignidad y respeto a los derechos humanos”.

GUÍA

¿Qué hará la empresa que gane la concesión?

• Instalará 20 módulos en zonas próximas a espacios de alta concentración de peatones. Sería la primera etapa.

• Cobrará por uso de estos módulos. El municipio calcula que serán cuatro pesos por persona.

• Se hará cargo de su mantenimiento y limpieza.

• Con los ingresos que reciba mantendrá en funciones los baños móviles gratuitos que se coloquen en los tianguis del municipio.

• Dispondrá de los desechos orgánicos y les dará un tratamiento especial para evitar focos de contaminación.

• La concesión será por 10 años.

• Los baños no tendrán publicidad.

Los lugares más sucios

Además del mantenimiento de bancas, borrado de grafitis y pinta de mobiliario urbano, el Ayuntamiento de Guadalajara inició en julio del año pasado con una estrategia de hidrolavado para mantener limpias las plazoletas más caminadas del primer cuadro.

Pero hay algunos puntos en donde la limpieza se realiza hasta dos veces por semana. Estos son algunos de esos espacios con más suciedad y que deben ser intervenidos con mayor constancia:

1.- Jardín San José.

2.- Plaza de Armas.

3.- Callejón de los Jugueteros.

4.- Escalinatas de ingresos a la Plaza Tapatía.

5.- Los alrededores del puente peatonal de Hidalgo.

6.- El banquetón y los exteriores de la Catedral Metropolitana.

7.- Los alrededores del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UdeG.

8.- Jardín de Aranzazú.

LA CIFRA

247 mil pesos ha gastado el Ayuntamiento por mes en hidrolavado en espacios públicos, desde julio de 2016.

PRI y PAN votarán en contra

Al asegurar que el Ayuntamiento no necesita otorgar más concesiones para operar los servicios públicos municipales, la oposición edilicia anunció que votará contra la concesión de baños públicos. El coordinador del PRI, Sergio Otal Lobo, adelantó que votarán en contra porque desconocen los puntos en los que se pretenden instalar los baños públicos, las condiciones que tendrán, así como los aspectos de protección civil y salubridad, “son una serie de cuestionamientos que es importante que respondan”.

“Le pedimos (información) al presidente de la Comisión de servicios públicos, pero fue ambiguo y no dio explicaciones, no dijo dónde estarán los baños ni cuál será la contraprestación… seguiremos insistiendo en que no queremos que se concesione este servicio”.

La concesión también es rechazada por el coordinador edilicio del PAN, Alfonso Petersen Farah, principalmente por cuatro razones: se trata de una concesión con un plazo de 10 años, favorece el comercio informal, afecta la imagen urbana y porque no existe una alta demanda de este tipo de servicios.

“No entendemos por qué se promueve que el servicio en los tianguis sea gratuito cuando recientemente el Ayuntamiento entregó una concesión para la operación de baños púbicos en los diferentes mercados donde sí existe una cuota de por medio”.

La fracción panista ve con “malos ojos” la instalación de estas unidades en espacios emblemáticos de la ciudad, por el impacto social que generarían, y recuerda que el Ayuntamiento puede recurrir a la renta de baños públicos o al uso de los que ya le pertenecen.

Mientras que el regidor Salvador de la Cruz, de la Comisión de servicios públicos, señaló que votará en contra porque desconocen los lugares donde se pretenden ubicar los baños públicos con los que arranca la concesión y la contraprestación a cargo de la concesionaria, “en el decreto dice que el ganador va a hacer la propuesta”.

Criticó que no se ha realizado un esquema de impacto ambiental, “el dictamen no está bien hecho, no detalla la ubicación para emitir el dictamen de impacto ambiental y de protección civil… el plazo de 10 años es excesivo”.

Diego Monraz defendió que se incluirán las propuestas de los regidores en el dictamen.

TELÓN DE FONDO

No prevén más contratos

Primero fue la recolección de basura, luego las papeleras, los rastros, los crematorios y los restaurantes en plazas públicas. Después los cementerios, nomenclaturas y hasta el control del muérdago. La lista forma parte de los servicios públicos concesionados por el Ayuntamiento de Guadalajara, el municipio que acumula más bienes y servicios concesionados en la metrópoli.

La más reciente concesión fue aprobada en diciembre pasado cuando se falló a favor del consorcio integrado por Construlita y Lux Systems para la prestación del servicio de alumbrado público, que contempla una inversión de 891 millones de pesos para la instalación de 46 mil luminarias LED, rehabilitación y el reemplazo de la infraestructura eléctrica en toda la ciudad.

Al listado se sumará la concesión para la instalación de baños móviles o semifijos que se prevé sea aprobada hoy en el Ayuntamiento, aunque Diego Monraz, coordinador de Servicios Públicos Municipales, adelantó que por el momento “no” tienen en la mira concesionar más servicios públicos.

Como una acción inédita, el Ayuntamiento aprobó el mes pasado la resolución del procedimiento de revocación de la concesión de parquímetros a la empresa Metro Meters señalada de evadir el pago de 100 millones de pesos al municipio. Sin embargo, en lo que va de la administración de Enrique Alfaro no se ha anunciado la suspensión de otras concesiones.

El problema es que la alcaldía de Guadalajara, con la nómina más robusta del país, no se da abasto para proveer los servicios públicos a su población.

EL NEGOCIO DE "LOS AMIGOS"

Hace dos semanas, el bloque de regidores tapatíos del PRI llamó al Ayuntamiento de Guadalajara a frenar la entrega de concesiones a empresas privadas para hacerse cargo de servicios que el municipio debe prestar.

En su opinión, los procesos de licitación “favorecen a los amigos” de los funcionarios de mayor nivel en la administración municipal.

Aunque aceptaron que hay ocasiones en las que una concesión es necesaria, también afirmaron que el municipio ya “cayó en un abuso”.

Sobre la concesión de sanitarios semifijos, el edil priista Salvador de la Cruz criticó que aún no se les explica los 20 puntos donde quedarían instalados, ni se han tomado medidas adecuadas según la Unidad Municipal de Protección Civil.

La regidora Ángeles Arredondo afirmó que el Ayuntamiento ha descuidado intencionalmente la prestación de sus servicios para continuar concesionándolos a empresas privadas en lapsos que incluso rebasan el periodo de la administración en curso.

En ese sentido, el alcalde Enrique Alfaro expuso que cada licitación autorizada ha sido transparente y que el enojo de la fracción priista es “porque le quitaron el negocio a sus amigos”.

Ahorrarán hasta un millón de pesos

No sólo mejorarán la imagen urbana y reducirán problemas de salud pública en el primer cuadro del municipio. Los 20 baños semifijos que desea instalar el Ayuntamiento generarán un beneficio que, de costearse con recursos públicos, requeriría un desembolso de hasta un millón de pesos, asegura Diego Monraz Villaseñor.

“(La operación de) un baño nos cuesta 600 pesos diarios. Multiplicado por los tianguis que hay, a la semana, de un promedio entre cuatro y ocho baños por tianguis, y dependiendo el tamaño de los tianguis, ahí está lo que estaríamos ahorrando. Calculamos que arriba de un millón al año, que no tenemos porque no existía el tianguis modelo que incluye ahora este servicio”.

Cada baño móvil que ha instalado el Ayuntamiento para las ferias navideñas y celebraciones religiosas como la Romería, ha significado un gasto de 700 mil pesos. Sólo entre los últimos meses de 2016 y lo que va del año en los tianguis modelo. “Lo que buscamos es ya no pagar eso”.

La Dirección de Mantenimiento Urbano tiene sólo tres módulos de baño, que regularmente se colocan durante eventos masivos. “Son insuficientes y se encuentran hoy muy limitados y con muchas carencias. El presupuesto para comprar más baños no está contemplado y nunca lo ha estado”.

Los nuevos módulos semifijos, que mantendrán la operación, limpieza y tratamiento de desechos en los baños móviles que ya se instalan en los llamados “tianguis modelo”, no contarán con publicidad. Diego Monraz destaca que ese es un elemento importante, pues en 2004 se implementó un programa similar en el municipio de Zapopan que “fracasó” porque la instalación de los sanitarios estaba sujeta a donde luciera mejor la publicidad, y no donde hubiera mayor demanda.

El Ayuntamiento tapatío ha detectado que los espacios públicos, incluso las fachadas de edificios *históricos, constantemente son utilizados como baños ante la ausencia de estos módulos.

El funcionario reconoce que no se ha calculado la ganancia de la empresa que eventualmente gane la licitación, pero el municipio buscará a la que ofrezca mejor calidad. “Que sean empresas formadas, profesionales, con experiencia, porque el manejo de este tipo de servicio no es sencillo. Lo que retiran tiene que ser tratado conforme a normas de medio ambiente”.

La iniciativa se discutirá hoy en el pleno del Ayuntamiento. La concesión tendrá un plazo de 10 años.

SÓLO HAY PADRÓN EN 10 DE LOS 165 TIANGUIS

Durante 2017 el Ayuntamiento tapatío buscará avanzar en un censo de tianguis que permita ordenar y regularizar la operación de estos establecimientos. No hay una fecha para la conclusión del censo y los avances son lentos, pues en lo que va de la administración de Enrique Alfaro apenas 10 tianguis de un total de 165 forman parte del padrón, indicó Abelardo Caro Curiel, jefe de Departamento de tianguis y comercios en espacios abiertos.

Lo que se pretende es empadronar a los comerciantes para que paguen derecho de piso, que respeten sus giros y espacios, e implementen las medidas de seguridad, higiene y protección civil.

En los 10 tianguis que se han regularizado se registran dos mil 423 comerciantes a los que próximamente se les entregará su tarjetón, “ya se les está cobrando a todos los que están regularizados”, explicó el funcionario, quien añadió que otros 13 establecimientos están en proceso de integrarse al censo.

El problema es que en los tianguis municipales laboran más de 50 mil personas en los sietes días de la semana, pero los ingresos que reportan son irregulares porque no cumplen con las expectativas planteadas en la Ley de Ingresos: esta administración apenas ha recaudado 40 millones 951 mil pesos. “No es un tema sencillo como llegar y cobrar, tienen que estar en un padrón y en un sistema”, señaló Diego Monraz.

“Los comerciantes no están registrados como tianguistas, están ejerciendo el comercio en la vía pública y por esto estamos regularizándolos, el espacio se registra en el sistema y bajo eso cobra la Tesorería”, dijo el funcionario de la Dirección de Tianguis par ajustificar la baja recaudación.

Por su parte, Diego Monraz refiere sobre la administración pasada que “la Tesorería cobraba a los que se dejaban… se dejó de pagar el derecho de piso, la limpieza, el cumplimiento al reglamento de Tianguis y Espacios Abiertos… cobraban líderes sindicales en lugar de la Tesorería y no se entregó un empadronamiento reciente”.



Añadió que le corresponde a la Contraloría llevar a cabo las acciones jurídicas correspondientes.

CLAVES

Registro

Padrón. El empadronamiento de los tianguis forma parte del programa Tianguis Modelo, que contempla 10 ejes fundamentales: orden, limpieza, seguridad, protección civil y amabilidad, entre otros. Con su implementación se señalizarán debidamente los espacios, se reforzarán los operativos de inspección y vigilancia, se respetarán las banquetas y cocheras, se les hará tomar un curso de primeros auxilios y manejo de gas, se otorgarán bolsas de basura a cada comerciante que será identificado con un tarjetón. Este año, el programa pretende llegar a al menos 40% de los 165 tianguis que se instalan en toda la ciudad.

Recuento. El mes pasado, la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos indicó que iniciarán con el Pancho Villa, Santa Tere y Polanco.

Ejemplo. En el caso particular de Santa Tere (el que se instala en Andrés Terán), donde se instalan 300 comerciantes, una de las principales problemáticas es que los puestos se levantan hasta las 17:00 horas, cuando deberían retirarse a más tardar a las 16:00 horas.

Modelo. También se buscará que la totalidad de los tianguis cuenten con baños públicos a través de la concesión que se aprobaría hoy.

PERMITIRÁN VENTA DE PRODUCTOS

Tratarán los desechos

La empresa que se encargue de la instalación de los módulos sanitarios semifijos en 20 puntos concurridos deberá contar con una planta de tratamiento de residuos sanitarios. El Ayuntamiento obligará a que la compañía dé tratamiento a los desechos orgánicos de acuerdo con lo establecido en las normas de salud ambiental. Además, deberá contar con plantas o talleres y personal preparado para reparar cualquier descompostura registrada en los sanitarios.

El concesionario que decida concursar estará de acuerdo en pagar por todos los gastos del servicio, como luz y agua. También deberá proveer todos los insumos necesarios para una operación permanente: recipientes de basura, papel higiénico, secadores desechables, jabón de manos, limpiadores, desinfectantes y otros.

Por otra parte, toallas femeninas y otros insumos sanitarios podrán ser adquiridos en el interior de los módulos semifijos. Sin embargo, no se permitirá la venta de productos si no tiene el visto bueno del municipio.

Diego Monraz adelanta que los puntos de venta no podrán quedar en el exterior de estos espacios, y que sólo se venderán insumos sanitarios, los cuales serán discutidos por el Ayuntamiento. Sin embargo, no se precisa si se trata de máquinas o el personal de la empresa será quien haga las ventas.

El mobiliario deberá instalarse sin necesidad de que se realicen excavaciones o daños a la infraestructura urbana y el servicio se prestará de manera ininterrumpida, sin importar que sea necesario hacer reparaciones o adecuaciones en la instalación.

Si se instalan en banquetas, deberá quedar libre al menos 2.5 metros para el paso de peatones. No se cortará un solo árbol para su instalación ni impedirán la visibilidad en esquinas.

Si ninguna empresa cubre con estas características, la licitación será declarada desierta.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del aumento de las concesiones de los servicios públicos en los Ayuntamientos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador