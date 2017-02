Congreso de Jalisco se desiste de juicios por basificaciones irregulares

Los legisladores determinan que las demandas se realizaron de forma extemporánea

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Con el argumento de que las demandas de nulidad presentadas en la legislatura pasada, en contra de presuntas basificaciones irregulares, se realizaron de forma extemporánea, los diputados se desistieron de más de cien juicios laborales.

En el dictamen aprobado por el pleno, se destaca que la 60 Legislatura presentó 204 demandas durante 2012 de 219 plazas que se detectaron con anomalías, y en febrero de 2013, la Comisión de Administración se desistió de 19, en tanto que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón ha fallado a favor de 37 trabajadores.

Sin embargo, en el documento se mencionan que son 101 los juicios pendientes por resolver y se agrega: "las personas anteriormente señaladas, no tienen ninguna demanda en contra del Congreso. Están trabajando actualmente y reciben su sueldo íntegro. No se les adeuda pago alguno y sólo se encuentran sujetos a la demanda, por lo que no existiría ninguna afectación presupuestal al Congreso por el desistimiento de las presentes demandas".

Además, se argumenta que la medida puede generar ahorros ya que el continuar con estos procesos implica gasto en papelería, tóner, gasolina por traslados, "y la gran cantidad de horas hombres que requiere cada juicio para su preparación y desahogo".

Entre los trabajadores que recibieron base en la 59 Legislatura, se encontraba la actual diputada panista Irma de Anda Licea, quien en ese entonces ocupaba el cargo de auxiliar.

Algunos de los diputados que formaron parte de la 59 legislatura regresaron en la actual, incluso algunos señalados de impulsarlas.

Los diputados que repitieron son: los panistas Miguel Ángel Monraz Ibarra e Isaías Cortés Berumen; el ahora emecista Ramón Demetrio Guerrero Martínez; los priistas Rocío Corona Nakamura y Salvador Arellano Guzmán; y los del Partido Verde, Omar Hernández Hernández y Enrique Aubry de Castro Palomino.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ