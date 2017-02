Crean laboratorio de seguridad metropolitano

Este lugar forma parte de las estrategias de la Agencia Metropolitana de Seguridad

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Como parte de las estrategias de la Agencia Metropolitana de Seguridad, este martes, se presentó la creación del Laboratorio de Políticas de Seguridad, el cual forma parte del programa "Ciudades Más Seguras" de ONU Hábitat.



"Quiero decir que estoy particularmente satisfecho de venir aquí a Guadalajara, porque no hay ninguna ciudad ni ninguna aglomeración urbana que haya creado este proceso de agencia metropolitana en la perspectiva de la seguridad", comentó Franz Vanderschueren, director del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y asesor de ONU Hábitat.



Recordó que el programa comenzó como una forma de concientizar a las ciudades de asumir la prevención integral de los delitos, más que la represión en sí. Sin embargo, en 2012 se dieron cuenta que varias ciudades habían tomado la misma línea, por lo que ya no se necesitaba el apoyo directo de ONU Hábitat, por lo que se crearon estos laboratorios, que tienen como objetivo evaluar si lo que se está haciendo es lo adecuado.



Además, se creó la Red Global de Ciudades Más Seguras, en donde los municipios pueden hablar de sus experiencias positivas y sus fracasos, así como compartir ideas. Red de la que Guadalajara y la Zona Metropolitana forman parte.



"La Agencia Metropolitana de Seguridad es el primer gran logro que tenemos y es el mejor proyecto que tenemos, para que los alcaldes metropolitanos tomen en sus manos el hacer las políticas públicas de prevención y oportunidades para empoderar a los ciudadanos: darle oportunidades a los jóvenes para que estudien y trabajen y a las mujeres para que emprendan", señaló Ricardo Gutiérrez Padilla, director general del Instituto Metropolitano de Planeación del AMG (IMEPLAN).



El programa, dijo Vanderschueren, se fortalece con la presencia de la sociedad civil que está representada en las universidades, es por eso que la Universidad de Guadalajara (UdeG), formará parte de este laboratorio.



Por último, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que el municipio estará muy atento a las observaciones del laboratorio, para que los estudios que hagan no queden en papel, sino que se traduzcan en realidades que formen una ciudad más segura.



