Olvidan avisos por cierre de Ávila Camacho

A un día de que se impida el tránsito vehicular por las obras de la Línea 3, la zona carece de señalamientos sobre rutas alternas

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- A pesar de que mañana cerrarán durante siete meses el paso vehicular de avenida Ávila Camacho, desde Circunvalación hasta Mar Egeo, por las obras de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, a un día de que esto suceda aún no hay señalamientos en la zona.

En un recorrido realizado por el lugar, se pudo constatar que los automovilistas que utilizan normalmente esta vía para trasladarse desconocen del cierre. “La autoridad debería informar más, poner señalamientos. Pues para estar preparados, porque yo me vengo por aquí diario y la verdad es que no me sé otra ruta”, dijo un conductor.

Luis Fontes Bracamontes, gerente de Planeación de Transporte en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), comentó que será hasta hoy cuando se pongan las lonas informativas, desde Federalismo, en el sentido Oriente-Poniente, y desde Patria, de Poniente a Oriente.

“El tema de las lonas está en proceso, pero tienen que quedar ya instaladas. Nosotros desde el sábado tenemos al equipo de socialización de Siteur, dando la información a algunos vecinos, sobre todo en los locales es donde hemos estado trabajando”.

También señaló que, a partir del día del cierre, tendrán personal del Siteur para guiar a los automovilistas a las vías alternas y para que los usuarios del transporte público sepan por dónde serán desviadas las unidades.

Además, el presidente de la Asociación de Vecinos del Country Club, Carlos González Lozano, comentó: “Desde el viernes he tenido contacto con ellos (la autoridad) para ver toda la situación. Desde que salió la nota de la modificación vial en los periódicos he estado en contacto con ellos para que se afecte lo menos posible, evitar choques y gran carga vehicular en las vías alternas. Nosotros estamos haciendo algunas sugerencias”.

Sin embargo, los vecinos comentan que no se ha hablado con ellos. “Yo me enteré por el Facebook de EL INFORMADOR, apenas el viernes estuvimos preguntando y nadie nos sabe decir nada, ni los trabajadores ni nadie. No sabemos si vamos a poder sacar los carros, cómo vamos a quedar, no sabemos nada”, dijo Lizeth Salcedo, quien vive en una torre de departamentos sobre Ávila Camacho.

El cierre vial comenzará mañana a las 23:00 horas y durará siete meses, para permitir la construcción de la estación de la Línea 3 del Tren Ligero que se tiene proyectada en el lugar.

La Secretaría de Movilidad informó que como estrategia para evitar la saturación de vías alternas, analiza restringir el estacionamiento en esas calles para liberar carriles y agilizar el tránsito.