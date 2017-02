Empresas desestiman acciones contra incendios

Autoridades detectan que muchas carecen de brigadas o equipamiento

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2017).- Jalisco es un Estado con gran cantidad de industrias, edificios públicos, empresas y hoteles, pero no existe el personal suficiente de Protección Civil para revisarlos todos, por lo que cada lugar debe tener un equipo contra incendios.

También deben de contar con una brigada de empleados para responder ante un caso mientras llegan los bomberos. Sin embargo, no todos siguen la recomendación, lamenta el mayor Trinidad López Rivas, titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos del Estado.

“Por ley, todas las empresas deben tener su unidad interna de protección civil, que son los que dan la primera respuesta. (...) Eso es parte de la prevención para bajar riesgos de incendios”.

Menciona que con el tráfico de la ciudad, a veces es imposible que los bomberos lleguen de inmediato al lugar del siniestro, pero si la empresa o el lugar tiene un buen sistema antincendios, se reducen las pérdidas y los riesgos.

Por ejemplo, la empresa de Avenida R. Michel que se incendió hace dos semanas tiene una peculiaridad. El mayor señaló que sí contaba con todo un equipo contra incendios, pero no fue suficiente: “La fábrica tenía un equipo contra incendios, un motor excelente, pero la batería no funcionaba. No tienen la unidad interna debidamente entrenada. Tenían con qué atacar el fuego porque había hidrantes, pero la bomba no servía. Estaba muy descuidada la empresa a pesar que manejaban materiales de alto riesgo”.

En inspecciones que hace Protección Civil en edificios públicos, hoteles y empresas, se revisa que exista un equipo de extintores en buen estado, con carga vigente y que estén a una altura de 1.50 metros. Cuando un edificio excede los cuatro mil metros cuadrados, se exige que el inmueble tenga una cisterna contra incendios, red hidráulica, mangueras y una brigada entrenada.

BUSCAN REDUCIR CONFLAGRACIONES EN EL ESTIAJE

Pedirán que se limiten las quemas para siembras

Ante un panorama adverso por la sequía, altas temperaturas y otros efectos del cambio climático en este 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) seguirá apostando al tema de la prevención de incendios forestales.

Una de las estrategias será pedir a los municipios, mediante oficio, que prohíban o mínimo se reduzcan las quemas de hojarasca que los agricultores hacen antes de las siembras en los meses de abril, mayo y junio, pues esto es un factor muy alto de que losincendios salgan de control, informó el director general Forestal y de Sustentabilidad de la Semadet, Mario Aguilar Hernández.

“La propuesta concreta es limitar al máximo el uso de fuego como una herramienta de trabajo en las áreas que no son forestales. Tendrá que hacerse con el apoyo de los presidentes municipales, para que el uso del fuego quede limitado en los meses más críticos”.

La Semadet tiene un programa de manejo del fuego, el cual convoca a todas las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, con mil 200 brigadistas que atienden la prevención de estos siniestros.

Hoteles están bajo la lupa

Recientemente, la Unidad Estatal de Protección Civil terminó de revisar los hoteles ubicados en San Juan de los Lagos, a donde llegan miles de personas que acuden a visitar a la Virgen. Lo que se observó es que no todos los recintos de alojamiento contaban con lo requerido para responder ante un incendio e incluso los operadores consideran que no es necesario contar con ello.

En cambio, los hoteles de Puerto Vallarta, que actualmente se revisan por parte del personal de Protección Civil, tienen una mayor capacitación en su personal, tienen mejores sistemas de seguridad y hacen revisiones constantes de sus instalaciones.

A DETALLE

Daños a los bosques

• El año pasado en Jalisco se registraron 68 mil hectáreas afectadas por incendios.

• En su mayoría fueron pastizales y hojarasca; sólo 1.7% fue de arbolado.

• En lo que va del 2017 se han quemado mil 152 hectáreas en el Estado y sólo 10 de estas ha sido en arbolado adulto.

• En lo que va del año se reportan 43 incendios forestales.