Aseguramiento de armas alcanza su nivel más bajo en una década

Según la PGR, la cantidad de armamento decomisado en 2016 es inferior al recuperado en 2006, año del arranque de la 'guerra' contra el narco

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- A través de una solicitud de información, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en 2016 registró el decomiso de tres mil 189 armas cortas, largas y “no especificadas” en todo el país. Sin embargo, esta cifra es inferior incluso que la registrada en 2006, año en el que Felipe Calderón le declaró la “guerra” al crimen organizado y en el que la dependencia federal contó la obtención de tres mil 643 armas.

La Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Guerrero y Michoacán son las cinco Entidades con más armas aseguradas en la última década.

La PGR destacó que 2009 fue el año más productivo, pues recuperaron 98 mil 464 armas.

Tras el incremento de los homicidios y los asaltos con violencia en la Entidad, la organización México SOS, en su capítulo Jalisco, presentó ayer una estrategia de desarme. El propósito de esta iniciativa es que se habiliten puntos de canje para que los ciudadanos, si tienen armas, las entreguen a cambio de algún incentivo.

El plan también busca que se pongan en marcha volantas en las zonas con mayor índice delictivo y en las que se dará prioridad a la protección de los derechos humanos.

A la par de esta situación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementó sus ventas de armas a civiles, dependencias federales y empresas privadas.

Además, a pesar de que el Programa Voluntario de Canje de Armas de Fuego se implementó tras la consideración de que las armas de fuego son factores de riesgo para la generación de la violencia y con el objetivo de dar tranquilidad a los mexicanos, entre 2013 y 2015 se redujo a la mitad la cantidad de armamento que los mexicanos entregaron a la Sedena.

En el Registro Federal de Armas de Fuego hay dos millones 696 mil 122 armas. Desde el año pasado, Jalisco mantiene el segundo lugar nacional en armas legales registradas por la Sedena, después de la Ciudad de México.

Actualmente, en la Entidad hay 139 mil 690 armas largas y 89 mil 558 cortas.

Armas aseguradas en México

Año Piezas 2006 3,643 2007 3,604 2008 7,117 2009 98,464 2010 18,306 2011 12,169 2012 6,676 2013 5,493 2014 9,051 2015 9,262 2016 3,189

Armas aseguradas en Jalisco

Año Piezas 2006 275 2007 51 2008 121 2009 1,204 2010 1,712 2011 948 2012 597 2013 22 2014 237 2015 977 2016 8 Total 6,152

Estados con más aseguramiento

Estados Piezas (2006-2016) 1. Ciudad de México 95,851 2. Baja California 6,768 3. Jalisco 6,152 4. Guerrero 5,406 5. Michoacán 5,312 6. Sinaloa 5,022 7. Sonora 4,972 8. Tamaulipas 4,197 9. Oaxaca 4,240 10. Puebla 3,020

Fuente: PGR

LA CIFRAS

176,974 armas fueron aseguradas en México durante la última década, de acuerdo con la PGR.

20,789 asesinatos se documentaron el año pasado en México. Guerrero reportó la mayor incidencia, pero Colima la tasa más alta.

1,128 secuestros se registraron el año pasado en México. Estado de México tuvo la mayor incidencia, pero Tamaulipas la tasa más alta.

45,166 robos de vehículos con violencia se reportaron el año pasado en México. El Estado de México registró la mayor incidencia y tasa.

Los Estados con más paz

• Los Estados con menos ejecuciones son: Aguascalientes, Hidalgo, Nayarit, Querétaro y Yucatán.

• Las Entidades con menos robos de vehículos con violencia son: Campeche, Colima, Tabasco y Yucatán, que no reportan ilícitos.

Armas decomisadas serán convertidas en obras de arte

Cada arma de fuego asegurada por el Ejército en los puntos de revisión que se habilitarán en la metrópoli, o canjeada en los puntos de recepción para entrega voluntaria, será fundida y convertida en arte.

El coordinador de la mesa de seguridad de la organización México SOS capítulo Jalisco, Adolfo Caballero, explica que a esta campaña ya se han sumado varios artistas que buscan transformar en esculturas las herramientas más utilizadas para cometer delitos.

“Convertirlas en estructuras de carácter artístico. Ya sea cuadros en tercera dimensión o cualquier tipo de escultura que vamos a llevar a exhibir a distintos puntos de la Entidad, y que al final de la campaña llevaremos a una subasta pública para encontrar la manera de que los artistas reciban alguna compensación por su trabajo”.

La XV Zona Militar en Jalisco ya dio el visto bueno a esta medida, pero además de los escultores, la organización que preside el empresario Alejandro Martí pretende integrar a jóvenes de educación secundaria, preparatoria y de universidad. “Lo más importante es el aprendizaje de nuestros jóvenes sobre la importancia que tiene vivir en paz como un medio fundamental para progresar en cualquier sociedad”.

Durante la reunión que sostuvieron ayer autoridades y miembros de la organización México SOS, a todos los presentes (alrededor de 30) se les mostraron las cifras de delitos que hay en Jalisco. El diagnóstico en términos generales no es bueno, y por eso es que la semana entrante se discutirá la fecha en que se activarán los puntos de revisión en la ciudad.

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, pidió que hubiera un mayor énfasis en la revisión de motociclistas que no portan chaleco o casco. Ese, afirma, es el perfil que ha proliferado en los delincuentes para huir con mayor facilidad. “Necesitamos actuar antes de que esto se descomponga más. Por eso estamos a favor de este tipo de operativos, que deberán tener una temporalidad probablemente de los próximos 30 o, máximo, 45 días”.

Además del apoyo del Gobierno del Estado, la organización México SOS pretende que los visores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se sumen.

“Hasta donde nosotros entendemos respaldan totalmente el programa que estamos haciendo”, dijo Adolfo Caballero. “Participarán cuidando que los derechos humanos de las personas se cuiden y se vigilen”.

El Ejército, acentuó el sub jefe de Estado Mayor de la XV Zona Militar, Valentín Pedroza Gutiérrez, acepta esa medida para garantizar que no habrá violación a los derechos humanos. Y sobre el programa de canje, para el que eventualmente se estarán revelando tanto los puntos como las fechas, adelanta que los ciudadanos que voluntariamente entreguen sus armas no serán investigados.

“Más allá de patrullas con gente armada o reconocimiento sobre colonias o puntos específicos de incidencia delictiva, se establecen zonas donde las personas cuentan con todas las garantías por parte de nosotros de que no van a tener ninguna persecución legal o investigación alguna. No va a haber investigación de la procedencia de este tipo de armamentos”.

COMPARATIVO 2015-2016

Incidencia delictiva en México

Principales delitos del fuero común 2015 2016 Asesinatos 17,034 20,789 Secuestros 1,067 1,128 Extorsiones 5,127 5,239 Robo de vehículo con violencia 45,182 45,166 Robo de vehículo sin violencia 112,712 116,400

Los Estados con más delitos en 2016

Estado Asesinatos 1.- Guerrero 2,213 2.- Estado de México 2,053 3.- Michoacán 1,287 4.- Veracruz 1,258 5.- Chihuahua 1,232 8.- Jalisco 1,152

Asesinatos por cada 100 mil habitantes

Estado 2006 2016 1.- Colima 5.1 81.5 2.- San Luis Potosí 5.2 38.5 3.- Baja California 16.2 33.3 4.- Chihuahua 17.8 32.8 5.- Zacatecas 3.4 27.8 11.- Jalisco 6.07 14.3

Secuestros

1-. Estado de México 254 2.- Tabasco 155 3.- Veracruz 132 4.- Sonora 85 5.- Ciudad de México 46

Secuestros por cada 100 mil habitantes

1.- Tamaulipas 4.33 2.- Tabasco 3.53 3.- Zacatecas 2.33 4.- Morelos 2.11 5.- E. de México 1.48

Extorsiones

1.- Estado de México 993 2.- Ciudad de México 608 3.- Jalisco 674 4.- Nuevo León 626 4.- Guerrero 199

Extorsiones por cada 100 mil habitantes

1.- Baja California Sur 15 2.- Nuevo León 12.14 3.- Colima 8.16 4.- San Luis Potosí 7.85 5.- Ciudad de México 6.88

Robos de vehículos con violencia

1.- Estado de México 20,144 2.- Ciudad de México 3,712 3.- Jalisco 2,557 4.- Michoacán 1,919 5.- Sinaloa 2,321

Robos de vehículos por cada 100 mil habitantes

1-. Estado de México 117.67 2.- Sinaloa 77.11 3.- Morelos 59.03 4.- Guerrero 57.44 5.- Colima 42.02

PANORAMA NACIONAL

¿Qué Estado sigue?

En diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó la “guerra” contra el narcotráfico, con el despliegue de fuerzas federales y militares en las calles. La argumentación del Gobierno de la República fue que las policías estatales y municipales estaban penetradas por el crimen organizado, por eso luego, en 2009, se sumó la promulgación de la Ley general del sistema nacional de seguridad pública, con la intención de profesionalizar y depurar las corporaciones, pero no se lograron los resultados proyectados.

Luego, en diciembre de 2014, Enrique Peña Nieto propuso la eliminación de las Policías Municipales, con el propósito de crear las Policías Únicas Estatales. El argumento fue el mismo que la reforma de 2006; sin embargo, la iniciativa se modificó en el Congreso de la Unión a Policías Mixtas, pero el dictamen sigue empantanado en el Poder Legislativo.

Hoy, el Congreso de la Unión “cocina” otra reforma en la Ley de Seguridad Interior, en la que se discute regular la participación de las fuerzas armadas en las tareas del combate al crimen. El problema es que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, planteó que sería deseable aplazar el inicio de la discusión en comisiones del Congreso para abrir un espacio para su discusión amplia.

“(Que) la precipitación no nos haga incurrir en una legislación que no sea apropiada”, planteó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una entrevista en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para realizar actividades en materia de seguridad pública, pero también hay grandes pendientes que en la materia han dejado de cumplir los gobiernos de los estados. Debe, en todo caso, darse un retorno gradual, pero verificable, del Ejército a sus cuarteles.

“Lo mejor que puede pasar es una amplia discusión sobre el tema”. Mientras tanto, en 2006 se cometieron 1’471,101 delitos del fuero común, principalmente homicidios, robos en todas sus modalidades, extorsiones y fraudes. Por su parte, en 2016 se documentaron 1’603,708, con base en las averiguaciones previas y carpetas de investigación de todas las Fiscalías y Procuradurías de los Estados.

Por otra parte, el Gobierno federal presume que los ilícitos del fuero federal (delitos contra la salud, narcotráfico o portación de armas, en su mayoría) bajaron de 194 mil a 134 mil casos en el comparativo 2012-2016, pero se omite explicar que ahora el crimen organizado es responsable de los principales delitos del fuero común.

Con base en el análisis de las estadísticas proporcionadas por las Fiscalías y Procuradurías de los Estados, Guerrero fue el primer lugar en homicidios el año pasado (2,213 ejecuciones), mientras Estado de México encabezó los secuestros (254), extorsiones (993) y robo de vehículos con violencia (20,144).

Excepto en homicidios dolosos, no sorprende que el Estado de México “lidere” los otros tres indicadores porque tiene la mayor demografía en el país. Sin embargo, en el comparativo de los delitos por cada 100 mil habitantes hay cifras diferentes.

En asesinatos destaca el Estado de Colima, que el año pasado cerró con una tasa de 81.5 homicidios (con la cifra inédita de 600 ejecuciones). Para que dimensione el dato, en 2006 apenas se registró 5.1. La violencia creció 16 veces. De ese tamaño es la disputa del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Pacífico y las células de los Caballeros Templarios.



En 2010, Chihuahua registró la tasa histórica de 110.71 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Ese año, la disputa entre “El Chapo” Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes dejó 3,903 asesinatos.

Por eso destaca el caso de Colima, que registra la segunda tasa más alta en la historia del país, sobre todo desde que se emprendió la “guerra” contra el narco.

La violencia ha estallado en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Colima. Por eso la pregunta es: ¿Qué Estado sigue?, mientras los Poderes Legislativo y Ejecutivo (federal y estatales) tienen una deuda pendiente con la población: brindar más seguridad.

Niegan que México esté en “guerra”

“No es verdad que la ‘guerra’ continúe, no es verdad que llevemos 10 años de ‘guerra’. No es cierto”, respondió el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia.

Durante la firma del convenio de colaboración entre la Comisión y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, Sales Heredia señaló que a los delincuentes no se les debe ver como enemigos, sino como personas que violan las normas y deben ser consignados y procesados.

Ante el presidente de la Red y del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad precisó que lo que se pretende con la Ley de seguridad interior es normar la actuación de las fuerzas armadas en casos particulares, en apoyo a la autoridad civil.

Para ello, mencionó, se necesitan policías con carrera profesional porque “no es posible que pidamos cualquier carrera para ser policía, si alguien quiere ser policía, tendrá que cursar la Licenciatura en Ciencias Policiales, la Licenciatura en Investigación Criminal…”.

Celebró la firma de convenio que implica el trabajo conjunto entre la corporación y los consejos ciudadanos de los estados que componen la Red, lo que permitirá agilizar el tiempo de reacción en aspectos de prevención y atención a eventos de tipo delictivo.

“Este convenio tiene que ver justamente con lo que hemos estado impulsando desde la Comisión Nacional de Seguridad, trabajar por y para los ciudadanos en nuestro país”.

En su oportunidad, Luis Wertman Zaslav resaltó la importancia que “tenemos los ciudadanos de involucrarnos en la solución de los problemas y para ello caminar de la mano con buenas autoridades”.

Agregó que si la participación de la sociedad no se da “somos los propios ciudadanos quienes fallamos en la resolución de nuestros problemas”, por lo que consideró relevante unir esfuerzos siempre con la autoridad, porque juntos “no habrá ningún muro que no podamos derribar ni sobrepasar”.

Sigue: #DebateInformador

¿Está a favor o en contra de los operativos del Ejército en las calles para desarmar a civiles?

Participa en Twitter en el debate del día @informador