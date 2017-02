Congreso de Jalisco no tiene prisa para resolver juicios políticos

La Comisión de Responsabilidades no logró quórum donde se tratarían asuntos relaciones a estos juicios

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- A pesar de insistir que no dan largas a los procesos de juicio político en contra del ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes y del magistrado Alfredo Barba, la Comisión de Responsabilidades no logró quórum donde se tratarían asuntos relacionados a éstos.

La diputada panista María del Pilar Pérez Chavira, quien preside la comisión, se negó a informar qué asuntos se tratarían en la sesión, al argumentar que se debe cuidar el debido proceso, "como el día de hoy no hubo sesión, no podemos estar ventilando asuntos. Ustedes recuerden que hay precisamente por la Ley de Transparencia, alguna restricción con relación a los temas que no han causado estado, para que no sean tampoco difundidos".

La legisladora insistió que están dentro de los plazos establecidos para resolver todos los casos relacionados a juicios políticos, es decir, que aún no se agotan los 90 días hábiles para que el pleno resuelva.

Rechazó haber sido presionada para evitar hablar sobre el tema: "La única presión que podría estar es el tiempo, se están acortando los plazos, pero estamos todavía dentro del margen".

En semanas pasadas, Pérez Chavira había informado que estos casos debían resolverse entre marzo y abril.

Por su parte, el coordinador de la fracción panista, Miguel Ángel Monraz Ibarra, aseguró que no existe algún caso que haya vencido y que la comisión no haya emitido un dictamen, "estoy seguro que todos los casos van a salir antes del vencimiento".

Debido a que la comisión está integrada mayormente por panistas, el diputado destacó que no serán cómplices u omisos en alguna resolución, "para afectar o beneficiar a algún servidor público".

Cuestionado con relación a que el juicio político en contra de la ex regidora priista Elisa Ayón se resolvió en mes y medio, Monraz Ibarra respondió: "Nosotros tenemos que actuar conforme a derecho. Cualquier proceso que sea llevado de forma distinta a lo que marca la ley, puede ser aprovechado o por el que denuncia o por el denunciado, lo que nosotros tenemos que hacer es cubrir las formalidades para que no haya favoritismo en cualquier sentido".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ