Cúpulas empresariales apoyan estrategia de desarme en Jalisco

Con la prioridad de que se protejan los derechos humanos, Coparmex y el Consejo de Cámaras Industriales respaldan el plan de México SOS

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- José Medina Mora, al frente de la Coparmex, respalda la propuesta de SOS, en conjunto con la Sedena, para desarmar a la población, pues ayudará a disminuir la incidencia de delitos de alto impacto. “Si no se toman estas acciones, los delitos aumentarán en mayor proporción… por eso es muy positiva esta campaña”.

La expectativa es que los ciudadanos acudan a entregar las armas a cambio de incentivos económicos o en especie, “esta campaña ha sido exitosa en otras ciudades”. Para que esto ocurra, pide socializar y difundir los beneficios de la campaña entre la ciudadanía.

Otro componente es el acompañamiento de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil para que los ciudadanos tengan la confianza de participar en las volantas. Respecto a las violaciones de derechos humanos que pueden conllevar el regreso de éstas, señaló que la postura de la Coparmex es que se respete el Estado de Derecho. “La autoridad tiene la responsabilidad de mantener la seguridad, y en este sentido la ley les permite cierto tipo de actuación y se deben ajustar a ello…”.

Para Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, no sólo deben participar organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en la realización de las volantas para darle seguridad y protección a la población, también las autoridades locales y estatales deben involucrarse en la campaña de despistolización.

“Es un tema principalmente local y estatal, no de la Federación. Los que vivimos aquí somos los ciudadanos de Jalisco… son sus autoridades las que deben estar involucradas”.

Por eso está a favor de la nueva campaña porque asegura que incidirá en la comisión de menos delitos. También ve con buenos ojos la realización de operativos para detectar a los ciudadanos armados, “si la gente llega a ser revisada será menos probable que pueda portar un arma… los que no traemos armas no tenemos por qué oponernos a que nos hagan una revisión”, declaró tras considerar que quien comete delitos no regresará las armas.

Debido a las condiciones de violencia que se viven en Guadalajara, “resulta conveniente” aplicar estos operativos pese a las críticas que abogan por su inconstitucionalidad. Puso un ejemplo: “Se debe promover algo como se hace con los alcoholímetros. ¿Cuál es la diferencia entre detener un vehículo para ver si el conductor tomó o no…? Debe ser igual para las armas, no creo que sea diferente. El alcohol y las armas son igual de peligrosas”.

CLAVES

Los homicidios

Jalisco. Registró 573 homicidios dolosos en 2009, pero dos años después la cifra se duplicó (mil 222).

Zapopan. Durante 2009 se cometieron 87 asesinatos, y para 2013 la cifra fue de 214: más del doble.

Guadalajara. Registró 101 casos en 2009 y su año más violento fue el pasado, con 206 homicidios.

LA CIFRA

70 % del total de asesinatos en Jalisco, siete de cada 10 ocurren por arma de fuego.

ARISTÓTELES DA 15 DÍAS PARA DEPURAR FISCALÍA

Descarta que Ley de Seguridad Interior militariza al país

La Ley de Seguridad Interior, que daría atribuciones a los militares para realizar funciones propias de los cuerpos de seguridad pública, debe aprobarse ya para darle mayor garantía a su actuación. Por ejemplo, para reaccionar ante un hecho delictivo en el nuevo sistema de justicia, que exige protocolos con los que el Ejército no cuenta, expuso el gobernador, Aristóteles Sandoval. “Estamos a favor de que a la brevedad se apruebe” por parte del Congreso de la Unión.

Agregó que esta ley generará más confianza en las acciones de los militares contra la delincuencia. Subrayó que esta ley no implica una militarización. “Está descartado”.

Admitió que las circunstancias actuales, en las que las autoridades locales se han quedado atrás en el combate a los grupos criminales, son las que han vuelto necesaria una ley como ésta. “Es el rezago, la falta de equipamiento… son corporaciones que estuvieron infiltradas por el narcotráfico, y que siguen infiltradas.

El gobernador asistió ayer a la ceremonia de graduación de 96 cadetes del Colegio del Aire en la V Región Militar, donde también se contó con la participación del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y autoridades castrenses. Allí dio dos semanas al fiscal, Eduardo Almaguer, para que se den de baja a los elementos que no aprobaron las pruebas de control y confianza.

“Hoy todavía no tenemos al 100% dados de baja los policías que reprobaron. Esto es una desventaja. El fiscal hoy está al 98%, le di 15 días para que diera de baja absolutamente”.

Llamó a todos los alcaldes a que hicieran los mismos con sus corporaciones.

En 15 municipios, 7 de cada 10 ejecuciones en el Estado

La estrategia de despistolización para reducir homicidios dolosos y robos con violencia puede arrancar en seis de los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, ya que en los últimos ocho años allí se ha cometido el 60% de los asesinatos en el Estado, según la Fiscalía.

Entre 2009 y 2016, en Jalisco han fallecido ocho mil 039 personas por este delito, y cuatro mil 876 de ellas quedaron registradas en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Si a esa lista se suman Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, La Barca, Ocotlán, Cihuatlán, Tomatlán, Tepatitlán y Tequila, la cantidad de homicidios dolosos crece a cinco mil 828. Eso significa que los 15 municipios más violentos de Jalisco concentran el 72% de los asesinatos.

Zapopan es el municipio con más muertes registradas en ese periodo: mil 361. Guadalajara, donde un pistolero entró a las instalaciones centrales de la Fiscalía General el pasado 14 de septiembre y disparó contra trabajadoras de la dependencia, está ligeramente por debajo, con mil 347 homicidios.

Ambas localidades suman dos mil 708 hechos, que equivalen a 33 de cada 100 casos ocurridos durante el periodo de análisis.

En contraste, los 15 municipios menos violentos de Jalisco, o con menor incidencia en homicidios dolosos, suman sólo 35 casos: el 0.4% del total.

La Fiscalía tiene carpetas de investigación por homicidio doloso en los 125 municipios de Jalisco, pero en donde menos hay es en Mexticacán y Juchitlán, en Los Altos Sur y Sierra de Amula, respectivamente, y en donde han ocurrido sólo dos asesinatos.

Los otros municipios “seguros” por su baja tasa de muertes por esta causa son Villa Hidalgo, Santa María de los Ángeles, San Julián, Mixtlán, Huejúcar, Atenguillo, Atengo, Valle de Guadalupe, Tuxcacuesco, Techaluta, Cañadas de Obregón, Atemajac de Brizuela y Totatiche.

El año pasado hubo mil 152 homicidios, según el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo del Estado (Mide). Cinco de los municipios metropolitanos se encuentran entre los primeros 10. Por el contrario, 27 municipios de la Entidad no registraron un solo caso.

EVOLUCIÓN DEL DELITO

Municipios con más ejecuciones, de acuerdo con la Fiscalía General

Entidad pública 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Jalisco 573 888 1,222 1,184 1,099 904 1,017 1,152 8,039 Zapopan 87 139 243 202 214 143 176 157 1,361 Guadalajara 101 172 190 179 157 149 193 206 1,347 Tlaquepaque 37 79 113 114 103 115 94 118 773 Tlajomulco 38 56 61 70 62 71 82 132 572 Tonalá 31 38 59 79 71 64 69 69 480 Puerto Vallarta 31 40 57 53 35 21 25 38 300 El Salto 9 25 38 39 54 29 27 41 262

Algunas colonias con más delitos

• Zapopan: Las Mesas Coloradas, Miramar, San Juan de Ocotán, Zona de Carretera a Colotlán y Tesistán.

• Tonalá: Colonia Jalisco, Zalatitán, Santa Paula y Jauja.

• Tlajomulco: Fraccionamiento Santa Fe, Lomas del Mirador, Valle Dorado y Chulavista.

• Tlaquepaque: El Vergel, San Martín de las Flores de Abajo, Las Juntas y El Sauz.

VERSIONES ENCONTRADAS ENTRE ALCALDES

La situación en materia de inseguridad en la que se encuentra el país, y de la cual Jalisco no es excepción, obliga a tomar medidas como la habilitación de puntos de revisión y retomar el programa de canje voluntario de armas. Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, indica que sus policías ya asisten en sus recorridos por la ciudad a los activos del Ejército.

Una de sus solicitudes para reducir delitos es centrar esfuerzos en los motociclistas que infringen normas de movilidad para detectar eventuales amenazas. Esto porque “los robos conejeros y algunos de los asesinatos que se dan son cometidos desde las motocicletas”.

Afirma que la despistolización con una estrategia operativa puede dar resultados en el corto plazo, pero para modificar el delito en el largo plazo apuesta a la inversión en cuatro centros culturales y ocho unidades deportivas. El alcalde expone que estará atento al respeto a los derechos humanos durante los operativos.

Quien se mostró contra las volantas fue el primer edil de Tlajomulco, Alberto Uribe. Acentuó que habilitar puntos de revisión en espacios públicos va contra la Constitución, específicamente contra el Artículo 16. “No es que no haya un visto bueno… el problema es que la ley dice una cosa. Empecemos por respetarla. No estoy convencido, no es una postura contra un posicionamiento del Ejército, es una postura de una visión sociológica de qué es lo que realmente puede ayudar”.

Sostiene que el problema de la inseguridad no se resuelve con pistolas sino con educación.

Lo que sí respalda es hacer campañas que animen a la gente a cambiar armas de fuego por enseres domésticos, pero eso sólo ayuda “en algo” y no ataca la problemática desde la raíz. “Lo que puede ayudar de verdad es que hagamos investigación seria en este país de cuáles son los grupos delictivos, en dónde están, cómo operan (…)”.

Para el munícipe de Tonalá, Sergio Chávez, la habilitación de puntos de revisión es clave para reducir las cifras delictivas. “De entrada avalo estos puntos de revisión”. Revela que el acuerdo de involucrar al Ejército se tomó después de que Enrique Peña Nieto anunció un plan para atender los 50 municipios con más problemas de violencia en el país. Dicho anuncio lo hizo a finales de agosto, y cinco de esos 50 municipios están en Jalisco.

Para la aplicación de los puntos de revisión, pide que existan colaboradores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hoy, Tonalá es patrullado también el Ejército “desde septiembre. Y ordené que hubiera una unidad (municipal) en el convoy de la Sedena para colaborar”.

