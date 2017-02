Falta capacitación a funcionarios que atienden a mujeres violentadas

Realizan un diagnóstico a 13 dependencias de Jalisco con el objetivo de saber las necesidades de capacitación y profesionalización a servidores

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Con el objetivo de saber las necesidades de capacitación y profesionalización a funcionarios que atienden a mujeres violentadas, el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) realizó, con el apoyo de María Eugenia Suárez de Garay, el Diagnóstico sobre Necesidades de Capacitación, Profesionalización y Especialización para el Funcionariado Público que brinda Atención a Mujeres Receptoras de Violencia en la Administración Pública Estatal y Municipal.



“Analizamos si las instituciones mostraban las condiciones necesarias para la atención de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Encontramos que las instalaciones de las dependencias no son accesibles, que las instalaciones no cubren los requerimientos de las personas que están pidiendo la atención por algún tipo de violencia y el ambiente en estas instalaciones son como cualquier otra dependencia de gobierno, no se observan las necesidades de seguridad que se requieren para la atención”.



El diagnóstico fue hecho en 13 dependencias y se aplicaron 154 encuestas a funcionarios, en donde se concluyó que, a pesar de la buena disposición, falta capacitación y profesionalización que pueda ser llevada a la práctica, además de un modelo único de atención.



Ante esto, la titular del IJM, Erika Loyo Beristáin, señaló que Suárez De Garay está generando los procesos de profesionalización, basados en cada uno de los funcionarios, ya que no todos tienen las mismas necesidades en este sentido, y que se pretende que en julio ya esté en marcha, en todos los municipios, el modelo único de atención.

"El Programa Estatal de Formación y Profesionalización, que ya está en marcha, de aquí, que este programa tenga un esquema con una ficha única, que sepamos realmente qué necesita cada uno de los servidores públicos y, el objetivo de todo esto, será el modelo único, porque quienes lo implementen tienen que ser los más profesionales".



Todas estas acciones forman parte de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres, que fue decretada hace un año en ocho municipios del Estado.

EL INFORMADOR/ ELIZABETH MONDRAGÓN