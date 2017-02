Ejército apoya plan de desarme en Jalisco

La XV Zona Militar respalda la iniciativa para reforzar el canje de armas y los operativos en las calles para reducir delitos

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Aún no hay fecha precisa para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arranque en Guadalajara con los puntos de revisión o seguridad en las calles, que se habilitarán para detectar a personas armadas con el propósito de reducir los homicidios o robos con violencia; sin embargo, la estrategia “urge”.

Así lo considera el comandante de la XV Zona Militar, Enrique Méndez González: “Nos urge que sea lo más pronto posible (…) Es muy necesario que emprendamos estas campañas pronto para evitar que esto (los delitos) escale”.

La asociación México SOS en su capítulo Jalisco impulsa esta estrategia, con apoyo del Ejército, para que los tres niveles de Gobierno refuercen el programa de canje de armas y los puestos de revisión para detectar y retirar armas de fuego de las calles. Por eso este viernes se llevará a cabo la segunda reunión formal entre integrantes de SOS y la Sedena, donde estarán invitadas autoridades estatales y municipales. Allí se afinarán detalles para emprender el plan.

En la opinión del general Enrique Méndez González, “con la campaña de canje de armas, con el establecimiento de los puestos de seguridad y con los patrullajes del personal militar (aquí tenemos las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas), intentamos hacer eso”, bajar la incidencia.

El alza en homicidios y robos con violencia no pasan desapercibidos para la XV Zona Militar. “Con frecuencia tenemos visto que hay robos, asaltos a personas, robo de vehículos, homicidios, y en todos estos eventos invariablemente siempre se usan armas de fuego. Eso nos da una idea de que son muchas las armas que están circulando y que están fuera de control: me refiero a que no están registradas”.

En 2014, Jalisco registró 904 asesinatos, pero las cifras han aumentado: 2015 cerró con mil 017, mientras el año pasado, mil 152, según la Fiscalía General.

Aunque en el Estado, particularmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, las actividades de la gente no se han modificado porque los centros de reunión siempre lucen llenos, se pretende generar un clima de mayor tranquilidad.

El mando militar acentúa que en el programa voluntario de canje de armas de fuego se suman autoridades del Estado y los municipios. La Secretaría de la Defensa Nacional lo comenzó a implementar desde el año 2000, pero entre 2008 y 2015 ya se entregaron 142 mil 130 en todo el país (tres mil 769 en Jalisco).

“Ahora, la XV Zona Militar tiene la tarea de renovar este programa”. Tanto el canje voluntario como los operativos de seguridad.