Choque múltiple en Sayula deja dos lesionados

Cuatro vehículos chocaron sobre la carretera libre Ciudad Guzmán-Sayula

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2017).- Cuatro vehículos participaron en un choque múltiple en la carretera libre a Sayula, lo que dejó personas lesionadas, según información de la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos (UEPCB).



Poco antes de las dos de la tarde alertaron del hecho vial en el kilómetro 73+700 de la carretera libre Ciudad Guzmán-Sayula, en el punto conocido como "la cuesta de Sayula".



Según testimonios recabados por autoridades, un tráiler que circulaba por dicha vía se quedó sin frenos, lo que provocó que alcanzara a un taxi que a su vez impactó a un camión de volteo, el cual salió de la cinta asfáltica, no sin antes golpear a una camioneta que terminó por volcar.



El chofer del tráiler, el cual cargaba pastura, quedó prensado dentro de su vehículo pero fue liberado con lesiones por personal de Protección Civil de Sayula. En la camioneta pick up volcada también terminó lesionado su conductor. Fueron trasladados al Hospital Regional.



Del camión de volteo y del taxi no se reportaron personas lesionadas.