Parquímetros serán gratis un mes

El Ayuntamiento tapatío comenzó a inutilizar miles de estacionómetros, tras la revocación de la concesión a Metro Meters

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2017).- Por lo menos durante un mes los automovilistas no tendrán que depositar dinero en los parquímetros de Guadalajara. Mario Silva, titular de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento tapatío, anunció que desde ayer se suspendió el pago del servicio en el municipio.

En los primeros minutos del martes, personal de la administración municipal inutilizó alrededor de dos mil 400 estacionómetros en varios puntos de Guadalajara, en cumplimiento a la resolución del proceso de revocación contra la concesionaria Metro Meters, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 14 de febrero.

Silva indicó que la inutilización es temporal y será efectiva durante la transición al nuevo modelo de gestión integral del estacionamiento en la vía pública. Precisó que a partir de ayer, la empresa tampoco puede aplicar multas a los automovilistas por no pagar la cuota de los parquímetros y que de presentarse esta irregularidad, deberán acudir a la dependencia a invalidar la infracción.

Explicó que los parquímetros inutilizados, a los que les fue colocado un sello, se ubican principalmente en el Centro, Chapultepec, Medrano, Obregón, San Juan de Dios, Artesanos, Santa Tere, Parque del Refugio, Providencia y la Normal. Indicó que en próximos días aparecerán más aparatos inutilizados.

Aclaró que los ciudadanos deberán seguir respetando el espacio público y cumplir con los reglamentos, por lo que tendrán que abstenerse de invadir banquetas, estacionarse en línea amarilla o doble fila, invadir rampas, o utilizar espacios para bomberos o personas con discapacidad.

Indicó que en próximos días serán incorporados 20 nuevos agentes de movilidad para reforzar el programa Banquetas Libres, con lo que el personal llegaría a 80 elementos.

La síndico Bárbara Casillas señaló que la decisión de suspender el cobro obedece también a que no hay certeza sobre la cantidad de llaves de parquímetros que existen, ni quiénes las tienen.

Explicó que el proceso de revocación aún no concluye, por lo que la información jurídica sobre el caso no puede darse a conocer mientras éste no termine y cause estado. Aclaró que no hay impedimento o recurso legal alguno que impida al municipio seguir adelante con el procedimiento.

En julio de 2016 el Gobierno tapatío informó que tras una auditoría realizada por la Dirección de Movilidad a la empresa Metro Meters se reveló un desfalco en perjuicio de las arcas municipales, así como diversas irregularidades en la operación de la concesión.