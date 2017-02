La UdeG analiza programa de atención a estudiantes deportados

Analizan poner en marcha un plan emergente de acción para universitarios que sean expulsados de EU

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- Durante el Informe de Actividades 2016, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, destacó que analizarán la puesta en marcha de un programa emergente de apoyo a estudiantes migrantes, con el objetivo de hacer frente a las políticas de expulsión implementadas por el actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Informó que el este viernes, la Rectoría General pondrá esta propuesta a discusión del Consejo General Universitario, para estar en condiciones de apoyar a través de los centros universitarios y del nivel media superior a los estudiantes que sean expulsados del vecino país.

Subrayó que UdeG es una de las cinco instituciones mexicanas que forman parte de la Association of Public and Land-grant Universities (APLU), “la postura de nuestra casa de estudios es apoyar toda la lucha que está dando la APLU en Estados Unidos en contra de la política del nuevo presidente de ese país para expulsar a los estudiantes que forman parte de sus casas de estudio, que solo tienen el pecado de no haber nacido en ese país, pero de haber vivido prácticamente toda su vida en el mismo y haber tenido todos sus antecedentes escolares (en Estados Unidos)”.

Bravo Padilla subrayó que la APLU se ha convertido en la más firme defensora para que esos estudiantes se queden esas instituciones, “ellos están protegidos a través de una orden ejecutiva presidencial que la conocemos como DACA (Acuerdo de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia), por sus siglas en inglés, de esta orden ejecutiva dependen más de 750 mil estudiantes, de los cuales el 75 por ciento son mexicanos”.

Con la implementación de este programa emergente, la UdeG se sumaría a las acciones implementadas por otras instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para apoyar a estos estudiantes.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ