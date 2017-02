Atenciones a jaliscienses se dispararon en los EU

En 45 días, Centros Jalisco en Chicago y Los Ángeles apoyaron a tres mil personas

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- Los Centros Jalisco en Chicago y Los Ángeles sumaron tres mil atenciones a jaliscienses radicados en Estados Unidos del 1 de enero al 15 de febrero de 2017; significa que en mes y medio rebasaron los dos mil 500 casos que recibieron ambas oficinas desde su apertura en 2016.

Mariana Márquez, directora general del Instituto Jalisciense para los Migrantes (Ijami), señaló que el incremento se atribuye a factores como el tiempo que tienen abiertas las oficinas y la socialización que hacen desde entonces: “Chicago lo abrimos el 29 de mayo y Los Ángeles en junio. El arranque operativo podría contarse de julio a diciembre. No quiero demeritar el efecto Trump, pero también hay que ser conscientes que poco a poco empiezas a agarrar vuelo. Ahorita ya tenemos convenios con organizaciones, hicimos trabajo de difusión y nos hemos movido para que la gente nos conozca”.

La directora general del Ijami explicó que las atenciones engloban trámites de identidad (acta de nacimiento, matrícula consular, poder notarial, información del programa paisano), asesorías legales que comenzaron en noviembre y el próximo mes de marzo habrá consultas de salud mental, tras un convenio con la Universidad del Sur de California (USC). En este convenio, prestadores de servicio social orientarán a los jaliscienses con un alcance de 36 horas a la semana: “Hay personas preocupadas porque muchos no conocen sus derechos. Les van a despejar sus dudas; si tienen un problema de depresión pueden ser atendidos. Esto no sólo es por Trump, es una problemática de las últimas dos décadas, cuando empezaron a endurecer las políticas migratorias y la gente no se siente libre en la calle”.

Mariana Márquez adelantó que en abril colaborarán en la USC en una feria para dar a conocer la vulnerabilidad que padecen los migrantes en Estados Unidos, esto con el propósito de proponer adecuaciones para los distintos gobiernos y que, en conjunto con las asesorías de salud, abonarán a un estudio: “Es una investigación que estamos realizando sobre el efecto psicológico que puede generar una campaña política que genere psicosis”.

Sobre el centro de San Francisco dijo que está dentro de la oficina del consulado General de México en San Francisco, por lo que las personas que ingresan el representante se auxilia del consulado o de oficinas centrales (instituto) para desahogar los temas.