Piden a diputados verificar condiciones del transporte público

El Sindicato de Avanzada insiste en una tarifa de nueve pesos o el servicio colapsará

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- El Sindicato de Avanzada insistió en la necesidad de que se conceda una tarifa emergente de nueve pesos al transporte público, de lo contrario, el servicio colapsará. Su dirigente, Arnoldo Licea, entregó una invitación por escrito a los diputados para que acudan a revisar las condiciones en las que operan los camiones por la falta de un aumento al precio del pasaje.



"Esa fue la petición expresa: que los diputados visiten las rutas, que vean en qué condiciones trabajan, que vean el parque vehicular que tienen, que vean el ingreso, que vean el egreso, que vean si realmente están en condiciones de cumplir lo que está pidiendo la Secretaría de Movilidad (Semov)", dijo.



El Sindicato de Avanzada busca que los diputados sean intermediarios entre los transportistas y la Secretaría de Movilidad, que revisen cómo se están aplicando las normas en el tema de ruta empresa, asunto en el que considera no existe claridad, "que vigilen la correcta aplicación de las leyes".



"Estamos solicitando al Congreso que de una vez por todas alguien haga algo en favor del tema de transporte público. El transporte público se va a colapsar porque ya no hay recursos para seguir prestando el servicio", consideró Licea.



Mencionó que incluso recuperar la tarifa de siete pesos resulta insuficiente para el transporte público, ya que el aumento al precio de los combustibles afecta notablemente al sector.



En el tema de la tarifa el Gobierno del Estado ha sido enfático, no se autorizará un aumento al precio del pasaje para el modelo hombre camión. Existe una propuesta de alza de 9.20 pesos, sólo para los transportistas que migren al esquema ruta empresa, una vez que esté implementado el nuevo servicio.



Finalmente, Licea insistió en el escrito entregado a legisladores "que en el caso de la implementación del nuevo esquema (de ruta empresa), hoy por hoy, está llevando a la quiebra a los verdaderos empresarios del transporte y, con ellos, arrastrando una importante fuente de trabajo y no porque el nuevo sistema no sirva, sino por la falta de respeto a la lógica y a los principios legales elementales por quien está encargado de su implementación".



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA