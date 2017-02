No se discutirá aumento de tarifa: Aristóteles

El gobernador recordó que hay un plazo de 90 días para que inicie la Ruta-empresa

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- Mientras no se implemente el modelo Ruta-empresa en el transporte público en la Ciudad, no se hará ningún aumento a la tarifa, responde el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, luego de la presentación del dictamen preliminar que presentó el Instituto de Movilidad, el cual habla de una tarifa de 9.20 pesos en la metrópoli y de 10.32 pesos en Puerto Vallarta.



Recordó que existe un plazo de 90 días para que comience a operar este modelo, por lo que "no tiene caso discutirlo ahorita".



"Hasta que no haya una ruta que esté en la calle, funcionando como Ruta-Empresa, podemos iniciar la discusión; no habrá ningún tipo de aumento en el modelo Hombre-camión".



Advirtió que cuando se dé el cambio de modelo y se vean los resultados que dan o las necesidades que requieren los transportistas, entonces se podrá poner sobre la mesa el análisis del aumento de tarifa.



"Es un tema que se tiene que discutir en la comisión, primero necesitamos un nuevo modelo para evaluar cuánto cuesta el nuevo modelo, si en este momento no tenemos el nuevo modelo vigente, operando, no sabemos en realidad cómo va a estar funcionando y cómo se va a discutir".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR