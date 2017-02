Tapatíos se bajan del transporte público y optan por el automóvil

Esto se debe principalmente a la mala calidad del transporte y a la inseguridad: Jalisco Cómo Vamos

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- Los usuarios del transporte público en la metrópoli disminuyeron durante los últimos dos años a favor del automóvil. Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, indicó que esto se debe principalmente a la mala calidad del transporte y a la inseguridad. En menor medida, al uso de medios de movilidad alternativos como la bicicleta.

Al adelantar resultados de la última Encuesta de Percepción, que presentarán en abril, Chacón puntualizó que en 2013 68% de los usuarios en la Zona Metropolitana de Guadalajara usaba transporte público y en los resultados de 2016 la cifra bajó a 59 por ciento. Añadió que en dicho periodo se han integrado al parque vehicular al menos 300 mil autos más.

“El transporte público no da el servicio que requiere la ciudadanía. Es inseguro y las rutas no corresponden a las necesidades de la población. No los llevan a donde necesitan”, explicó sin precisar las cifras de la baja en el número de usuarios.

En la búsqueda de mejoras del transporte público, durante 2016 se inauguró la segunda etapa del programa MiBici, que incluye Zapopan, Guadalajara y el Centro de Tlaquepaque, además de la instalación de ciclovías y vías preferenciales para ciclistas. Asimismo, el gobernador Aristóteles Sandoval dio un ultimátum para la transición del transporte público al modelo ruta-empresa.

Sin embargo, estas acciones no han tenido el efecto esperado pues Augusto Chacón señaló que prevalece la inseguridad en las calles, la falta de cultura vial y un transporte público deficiente. “Las políticas van con buen rumbo, pero el espacio público tiene que ser más seguro, debemos tener calles y banquetas más seguras para que dejemos el coche y el transporte público definitivamente tiene que mejorar”.

Chacón consideró que esta tendencia se podría revertir una vez que entre en funciones la Línea 3 del Tren Ligero y el Peribús.