Sancionan a motociclistas por falta de medidas de seguridad

Las causas más comunes para levantar folios fueron no portar casco y no respetar los carriles

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- El operativo especial para sancionar a motociclistas infractores, puesto en marcha el jueves, arrojó desde ese día y hasta el mediodía de este viernes, la aplicación de 446 multas a motociclistas por incumplir las normas de movilidad, además 29 vehículos fueron retenidos.

Según la Secretaría de Movilidad (Semov), las causas más recurrentes para levantar folios a los motociclistas fueron: no portar casco, no respetar carril de circulación, no traer encendidas las luces todo el tiempo y no portar el equipo de protección.

Se sanciona principalmente la falta de elementos de seguridad: casco y chaleco reflejante.

Como parte del dispositivo, la Policía Vial confronta la documentación del vehículo y la licencia del conductor a través del Centro de Comunicaciones Base Palomar, para verificar que no tengan antecedentes. En caso que sea afirmativo, se canalizarán al Ministerio Público, con el objetivo de detectar y proceder contra los llamados “motoladrones”.

El operativo contempla también sanciones a quienes viajen con exceso de pasajeros, por vías rápidas no autorizadas, invada las banquetas o circulen en sentido contrario.

Las sanciones por no utilizar casco o chaleco van de 10 a 30 unidades de actualización (antes salarios mínimos), conforme lo establece el Artículo 184 fracción I de la Ley de Movilidad.

En el caso del chaleco, la Semov explicó que la obligación es portar esta prenda reflejante, aunque no se exigirá contar con la matrícula del vehículo impresa en la parte trasera.

NUMERALIA

Multas aplicadas

3,245 multas se levantaron a motociclistas del 1 de enero al 15 de febrero, según la Semov.

17,780 folios se aplicaron a motociclistas durante todo 2016.

10 a 30 unidades de actualización (antes salarios mínimos) son las sanciones por no utilizar casco o chaleco.