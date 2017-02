Facilitarán certificados escolares a repatriados de EU

El INEEJAD y el INM delegación Jalisco firman el convenio ‘Educación sin Fronteras’

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- Los mexicanos que vuelvan al Estado tienen garantizada la certificación de sus estudios escolares de nivel primaria y secundaria, así como clases de alfabetización si así lo necesitaran, tras el convenio "Educación sin Fronteras" firmado hoy entre el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD) y el Instituto Nacional de Migración delegación Jalisco.



Ricardo Ariel Vera, delegado del INM en Jalisco, señaló que están listos para recibir a todos los paisanos que sean repatriados de Estados Unidos. "No hay límite. El gobierno del país vecino nos da aviso y los recibimos de una forma ordenada. No hay un incremento de deportados, es la agenda de la administración pasada que ya tenían un procedimiento y fueron repatriados".



Vera señaló que en lo que va del año han sido repatriados 800 jaliscienses, sin que de momento se tengan noticias de redadas por el nuevo gobierno de Donald Trump. "Hasta ahorita no tenemos incremento. El año pasado cerramos con 11 mil y hasta hoy llevamos menos en comparativa con el año pasado y 2015".



El delegado recalcó que este convenio no tendrá un presupuesto específico porque se puede trabajar con la capacidad operativa que se tiene como institución. "El certificado va a tener validez ante SEP, en un próxima fecha buscaremos reconocer la educación superior".



Eugenia Vignon Castrejón, jefa de departamento del Programa Paisano en Jalisco, puntualizó que desde 2014 canalizan a los repatriados desde los diez puntos de frontera y aeropuertos. "Cuando necesitan educación platicamos con ellos y en base a su perfil los vamos redireccionando, nuestra cercanía con INEEJAD ya tiene un rato, ellos los apoyan, les hacen un examen tipo ceneval y si lo pasan se les certifican".



Certifican a más de 100 mil jaliscienses en 2016



Héctor Alfonso Sainz Dávila, director general interino del INEEJAD, destacó que el instituto tiene presencia en todos los municipios del Estado. "En 2016 logramos cifra histórica de certificaciones. 103 mil 721 jaliscienses en niveles desde alfabetización, primaria y secundaria, fue la más alta en diez años".



Sainz Dávila dijo que el pilotaje de "Educación sin Fronteras" inició a operar el 16 de diciembre, y que en esa fecha y hasta el 31 de enero se han certificado a 127 jaliscienses (56 primaria y 71 secundaria). "De ellos el 60 por ciento recibió su certificado, el 40 por ciento regresó y se los estaremos enviando a la oficina consular, ya dejaron dato, esto no tiene costo para el migrante".



En el caso de los que no saben leer, explicó que el instituto los instruye a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, aprobado y avalado por la Unesco para poder alfabetizar a las personas. "Reciben clases dos horas tres veces por semana para que en un periodo aproximado de tres meses y medio estén identificando letras y leyendo".



El director general interino informó que han reducido el tiempo del trámite de certificación de 50 días a máximo 20 días, y que están preparados para todos los paisanos que lleguen porque cuentan con una fuerza importante de voluntariado. "Tenemos mil 500 voluntarios, 600 personas personal institucional salimos a la calle para asesorar y poder incorporar, y alrededor de 300 prestadores de servicio social".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ