Fernández Noroña rechaza pagar impuesto a gasolina en Guadalajara

Tras la mediación de la Policía tapatía, la gasolinera aceptó descontarle el impuesto al ex legislador

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal y activista, se negó a pagar esta tarde el precio completo del combustible que le fue cargado en una gasolinera de Guadalajara.

Según lo documentó en su cuenta de Twitter, el político viajó desde la Ciudad de México para promover lo que él llama la desobediencia civil en las gasolineras.

Alrededor de las 13:00 horas, Noroña convocó a sus seguidores y puntualizó que iría a cargar combustible a la gasolinera ubicada en el cruce de La Paz y Federalismo en Guadalajara.

Noroña cargó 17.46 litros por los que debería pagar $288.43, sin embargo, habló con el despachador y con un supervisor y especificó que no pagaría el 35% de impuesto.

"Yo no voy a pagar el 35%, si quieres llamar a la patrulla no tengo ningún problema, yo puedo ir a la cárcel por no pagar los impuestos" dijo Noroña en una transmisión de Periscope.

Al momento, los empleados de la estación llamaron a la patrulla y no recibieron el dinero incompleto que ofreció Noroña.

En una transmisión posterior, el político explica que los elementos estaban analizando con el Ministerio Público si procedía o no la detención.



Luego de momentos de tensión y tras la intervención de la Policía de Guadalajara, la gasolinera accedió a no cobrar el impuesto por lo que Fernández Noroña abandonó el punto y logró su objetivo.

Después de esa estación, el ex diputado se dirigió a otra gasolinera en Avenida Niños Héroes. "Muy bien salió la jornada hoy de desobediencia civil en Guadalajara", consignó en sus redes sociales más tarde.