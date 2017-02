Bebé prematuro nacido en Guadalajara se recupera con éxito

Leonardo nació de 24 semanas de gestación y permaneció 83 días en el Hospital de la Mujer

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- Cuando Monserrat Aranda dio a luz a Leonardo, en la semana de 24 de gestación, el pequeño apenas pesaba 700 gramos y medía 32 centímetros.



Tras 83 días en la Unidad Especializada para la Atención Obstétrica y Neonatal de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), donde fue atendido el menor, Monserrat pudo llevarse su bebé a casa.



De acuerdo con los registros del también conocido como Hospital de la Mujer en Guadalajara, Leonardo es el neonato de menor edad gestacional que ha sido atendido en el nosocomio.



Con su bebé en brazos, Monserrat Aranda, compartió que la recuperación de Leo ha sido un proceso muy difícil, ya que en ocasiones los médicos sólo le daban una esperanza de vida menor al 10 por ciento.



"A veces lo veía y deseaba que nunca se le acabaran las fuerzas y que nunca se rindiera. Lo veía con un tubo en la boca, con tantos sueros, las manos llenas de cicatrices, y me sonreía aun estando tan enfermo, ahí era cuando me levantaba para seguir con él luchando. Gracias a todo esto que me ha pasado, he podido darles fuerzas a otras mamás para que vean que sí se puede porque los doctores están ahí siempre. A mi Leo lo trataron como si fuera su bebé", expresó la madre de 17 años recién cumplidos.



La directora general del Hospital de la Mujer, Elizabeth Ulloa Robles, detalló que el menor nació el 22 de septiembre del 2016 y desde el inicio de la gestación, la madre presentó complicaciones debido a que cuando quedó embarazada, utilizaba un dispositivo intrauterino como método de planificación familiar, el cual se movió y permitió el embarazo.



"Fue un embarazo muy difícil porque presentó sangrados, tuvo varias hospitalizaciones; el dispositivo tocó la bolsa del bebé generando una infección. Finalmente, el bebito nace el 22 de septiembre, secundario al dispositivo y con un proceso infeccioso muy severo. Debido a esto, sus posibilidades de vida eran prácticamente nulas, y se convirtió en un caso de éxito", dijo Ulloa Robles.



Según estadísticas nacionales, sólo el 25 por ciento de los bebés que nacen con un peso de aproximadamente 600 gramos o 24 semanas de gestación consiguen sobrevivir, por lo que el caso de Leonardo es excepcional.



Tras su nacimiento, Leonardo enfrentó otras complicaciones durante sus primeros días de vida, ya que tuvo una hemorragia interventricular, sufrió bronco-displasia, retinopatía y una hernia inguinal, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y recibir ocho trasfusiones sanguíneas.



"Estas complicaciones tuvieron un manejo adecuado gracias al equipo médico que trabaja en el Hospital de la Mujer, a los insumos y medicamentos que siempre están a la mano por la gestión de las autoridades a través del Seguro Popular, pero sobre todo gracias al esfuerzo y las ganas de vivir del neonato, el apoyo y la insistencia de la familia y, sobre todo, de Monserrat que siempre estuvo pendiente de las visitas, de los informes y de la salud de su bebé", explicó el Doctor Arturo Javier Torres Mercado, subdirector médico del Hospital de la Mujer.



El menor fue dado de alta del nosocomio el 14 de diciembre del 2016, luego de que superara la mayoría de las complicaciones que presentó y con una evolución favorable. Sin embargo, Leo continuará su lucha pues deberá seguir bajo observación médica hasta los dos años de edad y recibir tratamiento neurológico, rehabilitación y atención a su condición de bronco-displasia.



Ulloa Robles agregó que la principal causa de nacimientos prematuros es la presencia de infecciones durante el embarazo, lo que se agrava si no existe un adecuado seguimiento médico.

"Lo principal es una falta de control neonatal. Durante el embarazo, mes con mes se debe acudir al médico para detectar algo muy importante que son los procesos infecciosos. La primera causa, me atrevo a decir, de un bebé prematuro y del rompimiento de bolsa amniótica siguen siendo los procesos infecciosos", expuso la especialista.



Finalmente, recordó que todas las atenciones y procedimientos en el Hospital de la Mujer son totalmente gratuitos e invitó a las mujeres embarazadas a llevar un adecuado control prenatal, ya que esto reduce mucho las posibilidades de un parto prematuro.



EL DATO



Durante el 2016, la Unidad Especializada para la Atención Obstétrica y Neonatal atendió un total de cuatro mil 232 nacimientos, de los cuales el 6.3 por ciento fueron prematuros y de éstos, el 30 por ciento correspondió a madres adolescentes.



Los interesados en recibir atención en el Hospital de la Mujer pueden acudir a sus instalaciones ubicadas en Periférico Norte 430 o llamar al 31 68 88 00.