Oficiales de Fuerza Única amagan con ir a paro

Los elementos permanecieron sin armarse a la entrada del turno de esta mañana; Gobierno envía a un mando a dialogar

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- La mañana de este jueves alrededor de unos 200 elementos de Fuerza Única Metropolitana, corporación integrada por oficiales municipales y del estado, amenazaron con irse a paro porque las autoridades han incumplido con el pago de las compensaciones, confirmaron elementos entrevistados.

“El Estado había prometido que nos iba a dar una compensación, estímulo a la Fuerza Única, a partir del 1 de febrero de este año y no nos ha llegado. Decidimos no armarnos para no salir a laboral con el fin de que nos cumplan lo que nos habían prometido”.

Los oficiales permanecieron sin armarse a la entrada del turno a las siete de la mañana. Ante esto, el gobierno del estado envió a uno de los mandos a dialogar con los oficiales.

“No nos han respetado los horarios, es uno de los puntos que se dialogó con él, de igual manera lo del sueldo, la compensación. Fue hora y media únicamente lo que estuvimos sin laboral y se llegó a un acuerdo con el señor”.

Lo que se acordó fue que en el transcurso de esta quincena se pagarían las compensaciones atrasadas, que sumarían tres, según indicó uno de los oficiales.

Explicó que la cantidad de la compensación varía según el municipio de donde provenga el oficial para que las percepciones entre el sueldo municipal y el estímulo estatal a la Fuerza Única sumen 17 mil 500 pesos. Por ejemplo, los oficiales de Tonalá reciben unos 12 mil pesos, por lo que el bono extra del estado debe ser de unos cinco mil 500 pesos más por laborar en Fuerza Única.

La razón de la protesta se debe a que cuando dio inicio la operación de Fuerza Única durante las pasadas administraciones municipales, se les prometieron 21 mil 500 mensuales en total, pero durante tres meses no les dieron el estímulo, es decir, que sólo percibían sus sueldos municipales. “Es el temor que tenemos, que nos vuelvan a hacer lo mismo”.

En total unos 450 elementos se manifestarían en Casa Jalisco. “Si no llegase el día 28 nuestro pago pues sería un paro general, una manifestación con nuestro gobernador, ahí que nos disculpe”.