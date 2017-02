Metro Meters relajó multas en parquímetros

En medio del conflicto legal con el Ayuntamiento tapatío por sus 'irregularidades', las infracciones de la empresa bajaron el año pasado

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- Mario estaciona su carro bajo la sombra de un árbol en la calle Madero. En cuanto apaga el motor, estira las piernas, se quita el cinturón de seguridad y saca un libro para leerlo. Es chofer de un taxi ejecutivo y para ahorrar gasolina, espera su siguiente viaje en el punto.

A su lado está un parquímetro, pero ni se inmuta. Tampoco se molesta en depositarle dinero. “Estaré aquí sólo cinco minutos… no tiene sentido ponerle dinero. En un ratito más me va a llegar un viaje y me voy”.

A pocos metros de él, otra persona aparca su auto para hacer cuentas y tampoco le deposita al aparato. Al ser cuestionado responde: “Sólo vengo a dejar un paquete, no voy a estar mucho tiempo”.

No son los únicos. Durante un recorrido en los alrededores del parque Revolución y Pedro Moreno hacia el primer cuadro se contabilizaron 91 autos estacionados en espacios regulados con parquímetros, de los cuales 36 omitieron pagar la cuota. Sin embargo, ninguno fue infraccionado y no se detectó presencia del personal de Metro Meters durante todo el recorrido que se prolongó por más de una hora. Esto, a pesar de que una de las quejas recurrentes de los ciudadanos contra la todavía concesionaria era que no les permitía pasarse ni un minuto del tiempo marcado por los parquímetros cuando ya eran infraccionados.

Con ese contexto, en el Municipio de Guadalajara la caída en estas multas fue de 33% en un lapso de cinco años: si en 2010 la empresa Metro Meters aplicó un total de 143 mil 783 sanciones contra dueños de vehículos que omitieron el pago del parquímetro, el año pasado registró 96 mil 098 infracciones, según la Unidad de Estacionamientos del Ayuntamiento.

En días pasados trascendió que la empresa realizó importantes recortes de personal ante la inminente aprobación de la resolución del

proceso para revocar la concesión por parte de la alcaldía.

Independientemente del conflicto legal, la síndica Bárbara Casillas, en entrevista el martes pasado tras la sesión extraordinaria, afirmó que los ciudadanos deben seguir pagando las cuotas de los parquímetros y saldar las multas por omitir dicho pago.

Otra realidad es que la concesionaria incumplió en los montos proyectados de recaudación. El Ayuntamiento justificó la necesidad de concesionar sus parquímetros para incrementar 350% sus ingresos, pero falló y apenas pasó de seis millones a 14.2 millones de pesos anuales entre 2012 y 2015.