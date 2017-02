Vamos a generar confianza en torno a AMLO: Alfonso Romo

La estrategia es dar a conocer quién es el tabasqueño y quiénes conforman su equipo de trabajo

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- La estrategia para que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consiga mayor aceptación en Jalisco en pos de sus aspiraciones presidenciales en 2018 será a través de generar confianza, dar a conocer quién es el tabasqueño y quiénes conforman su equipo de trabajo, manifestó el coordinador de su Proyecto de Nación, Alfonso Romo Garza.

“Vamos a generar confianza. Él (Andrés Manuel) tiene que generarla y de esa forma dar a conocer el verdadero programa de Gobierno y el verdadero equipo de Gobierno”, manifestó en entrevista durante una visita realizada a Guadalajara.

Aunque consideró que AMLO es el líder más visible hacia los comicios de 2018, no da por sentado el triunfo en las elecciones, ya que deben ser humildes y cuidadosos para evitar errores y la toma de malas decisiones.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, porque no podemos generar desconfianza, al contrario, y lamentablemente aquí a Andrés Manuel no se le perdona nada, todos pueden hacer todo, Andrés Manuel no puede, no se le perdona nada; se le ve con lupa”, indicó.