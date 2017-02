'La gente está cansada': coordinador del Proyecto de Nación de AMLO

Debido al descontento, la gente se plantea la alternativa que propone López Obrador, considera

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- Entre la población hay descontento y cansancio por lo que sucede en el país, razón por la cual están volteando a ver una alternativa que antes no habían considerado, como Andrés Manuel López Obrador, consideró su coordinador del Proyecto de Nación, Alfonso Romo Garza.

—Las propuestas de campaña que plantea AMLO en su libro “2018 La Salida, Decadencia y Renacimiento de México”, costaría más de un billón de pesos. ¿Es realista que se disponga de ese gasto, pues es la cuarta parte del presupuesto del país?

—En principio es posible y hasta más… estamos profundizando todavía para afinar detalles, ver prioridades.

—¿Cuál es el papel y objetivos de Alfonso Romo en la construcción el proyecto de nación de AMLO?

—AMLO quiso formar un grupo plural, no partidista, para conjuntar las mejores mentes de México, para poder revisar lo que él presenta en su libro como visión de país y de ahí elaborar un plan concreto de a dónde queremos llegar de largo plazo.

—¿Cuáles son los temas prioritarios a trabajar e impulsar en este proyecto de nación? ¿Qué ruta seguirá?

—En la parte económica, la parte macroeconómica es importante; que la gente entienda que vamos a construir un presupuesto austero para llegar al cero déficit, no endeudar más al país, defender a toda costa la autonomía del Banco de México.

La parte de desarrollo social es vital; la parte gobernabilidad, el estado de derecho es fundamental.

—¿Cuáles son los riesgos que podrían quitarle a AMLO esa oportunidad de ganar en 2018?

Como toda contienda política nunca se debe de dar por sentado que vamos a ganar. Creo que aquí vale la pena ser humildes, tener los pies en la tierra, que la gente se vaya convenciendo. Tenemos que conjuntar un grupo de personas pulcras; necesita gente con experiencia de administrar, necesitamos un buen equipo de trabajo.

—¿Cuál es la principal diferencia entre el AMLO de 2006 y el actual?

—En 2006 vivió México una confrontación muy desagradable, por un lado, la campaña “del peligro para México”, que fue realmente difamatoria; dos, el desafuero…

¿Qué veo hoy? Ya no hay esa crispación, espero que no se dé, yo recomendaría que hagamos una contienda política seria, dura, pero este país no está ahorita para confrontarse de la manera en que se confrontó en 2006.

—La fuerza de AMLO en el Estado de México y en la capital es evidente, pero históricamente Jalisco es una Entidad en donde sus activos son mínimos. ¿Cuál es la estrategia de crecer la votación marginal que tiene en Jalisco?

—¿Qué vamos a hacer? Lo que estoy haciendo aquí con ustedes, hablando de quién es, hablando del equipo que estamos ayudándolo, el equipo que pertenece a una clase media, media alta, igual que la gente que no le tiene confianza.

—¿Hay alguna indicación de buscar como aliado a Enrique Alfaro? ¿Es una posibilidad que vayan juntos nuevamente en 2018?

—No puedo contestar porque nunca he hablado con ninguno de los dos.

—¿Quién necesitaría más a quién: Enrique Alfaro a AMLO o AMLO a Enrique Alfaro?

—Todos se necesitan.

—¿Cuántos integrantes de otros partidos, además del diputado local Hugo Rodríguez, podrían brincar al proyecto de AMLO en el corto plazo?

—Lo que sí te puedo decir es que hay una avalancha, hay mucho descontento con lo que está pasando en México hay mucha preocupación.