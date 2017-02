'El Mencho' pudo emigrar ante Operación Jalisco

Comandante de la V Región Militar asegura que la estrategia ha funcionado de manera correcta en el Estado

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2017).- A casi dos años de haberse implementado en el Estado la Operación Jalisco, es muy probable que líderes delictivos como Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", hayan abandonado la entidad para evadir su captura, razonó el comandante de la V Región Militar, general de división Diplomado del Estado Mayor, Eduardo Emilio Zárate Landeros.

"La Operación Jalisco es una operación que ya tiene algunos años actuando. A través de esta coordinación hemos dado resultados, y se sigue trabajando en todo lo que es el Estado, donde se presentan problemas o sabemos indicios de que hay algo acudimos, a veces con la pura presencia nuestra en coordinación con otras organizaciones es suficiente para que esa gente se vaya a otro lado".

La Operación Jalisco se puso en marcha el 1 de mayo de 2015 con el fin primario de desmantelar a los grupos delictivos que operan en la entidad. El impacto de sus acciones provocó ese día 39 bloqueos en la Zona Metropolitana.

Fue el 5 de mayo cuando se informaron detalles de las acciones donde participarían autoridades federales y estatales, las cuales estarían coordinadas por un mando militar, en ese entonces, el general de división, Diplomado del Estado Mayor Miguel Gustavo González Cruz.

"Bajo una estrategia coordinada e integral recuperaremos la tranquilidad de los jaliscienses", declaró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Así, según expuso Zárate Landeros, la estrategia ha funcionado de manera correcta en Jalisco y se puede ver en la percepción de la seguridad de los pobladores. "Y veo Jalisco un estado muy activo económicamente y si no tuviera esta seguridad esta economía parara".

Homicidios en Jalisco por ajustes entre grupos criminales

Aunque las autoridades estatales han argumentado que muchos de los homicidios que ocurren en la entidad son consecuencia de ajustes de cuentas entre células delictivas, pero del mismo grupo criminal, en este caso, del Cartel Nueva Generación, el general Eduardo Emilio Zárate Landeros indicó que hay una pugna al menos entre dos grupos.

"El problema es cubrir esos ajustes entre ellos, muchas veces ni es gente del Estado, quieren venir a vender algo y los que están vendiendo aquí no los dejan. Son ajustes y no es algo alarmante, creo que vamos bien y vamos a seguir trabajando en eso. No son varios, es un grupo interno (de Jalisco) y normalmente los que están del lado de Culiacán, siempre ha sido".

No cambiará estrategia de seguridad

Aunque a últimas fechas se ha incrementado el número de homicidios y delitos de alto impacto en Jalisco, el trabajo conjunto entre las dependencias de seguridad estatales y federales, al que además se han sumado los municipios metropolitanos, no cambiará porque ha habido buenos resultados, aseveró el comandante de la V Región.

"La población en sí se ve tranquila, cuando salgo veo los restoranes llenos, veo que la gente acude a las plazas, a llevar a los hijos a la escuela con tranquilidad. Pues sí, hay cuatro homicidios (diarios) a lo mejor, pero es gente que a lo mejor no es del área, que vino aquí a perjudicar y lamentablemente fallecieron por algo que estaban haciendo mal. Pero no está afectando la vida cotidiana de la población".

Justificó que tiempo atrás las personas estaban temerosas de realizar actividades sociales fuera de sus casas pero que el sentir de la gente en la actualidad ha cambiado. Y eso se debe a la percepción de una mayor seguridad.