El INE determinará destino de prerrogativas del PRI Jalisco

El titular del IEPC señala que asumir la responsabilidad del manejo de recursos de un partido político no está dentro de sus atribuciones

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2017).- Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentara una solicitud para donar una parte de sus prerrogativas al Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar del Gobierno del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se declaró incompetente para resolver la petición y la derivó al Instituto Nacional Electoral (INE).



Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, informó que asumir la responsabilidad del manejo de recursos de un partido político no se encuentra dentro de sus atribuciones, por lo que será facultad de la oficina de fiscalización del organismo federal.



"Decidimos declinar la competencia y dejar la vía libre para que acuda a la autoridad fiscalizadora quien tendrá resolver y fijar un criterio que no exponga la situación jurídica del partido", indicó.



En tanto, el IEPC informó que se han entregado los pagos correspondientes a enero y febrero al PRI, lo que representó alrededor de 12 millones de pesos, de los 72 millones presupuestados para este año.



En agosto del año pasado, el pleno del organismo electoral aprobó el presupuesto que se entregó a los partidos políticos en 2017, que ascendió a 269 millones 889 mil 398 pesos. Al momento, no se han presentado otras solicitudes para modificar el presupuesto de los institutos políticos.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ