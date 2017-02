Retiran concesión de parquímetros a Metro Meters

El Ayuntamiento tapatío aprueba terminar la relación contractual con esa empresa luego de seis meses de procedimientos

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2017).- Tras seis meses de procedimientos administrativos, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó con 18 votos a favor y uno en contra la resolución del procedimiento de revocación de la concesión de parquímetros a la empresa Metro Meters señalada de evadir el pago de 100 millones de pesos al municipio.



La síndica Bárbara Casillas explicó que el siguiente paso tras la aprobación será notificar a las partes interesadas para que la resolución emitida por el Cabildo tapatío pueda entrar en vigor. Aseguró que el proceso para cancelar la concesión se prolongó para cuidar las formas y el sustento jurídico.



"Fue un proceso jurídico muy técnico y muy especializado", afirmó la funcionaria municipal al asegurar que la resolución está fundada en las irregularidades detectadas. "Legalmente el municipio no está siendo omiso ante esta situación".



Agregó: "Ahorita no podemos darles más detalles del mismo (proceso) ni de lo que sigue".



En julio del 2016 el gobierno tapatío dio a conocer una auditoría realizada por la Dirección de Movilidad que además de descubrir el desfalco a las arcas municipales, reveló que desconocían la cantidad de estacionómetros instalados en la ciudad y que se colocaban aparatos sin autorización municipal.



También se dio a conocer que, pese a que era su obligación, la empresa nunca implementó un sistema de cómputo que permitiera descargar las infracciones en el momento que se levantan para enterar al municipio, tampoco tenía un sistema de supervisión adecuado, no realizaba auditorías internas y levantaba multas fuera de su competencia.



La funcionaria municipal indicó que el servicio de parquímetros, que ya no será prestado por la empresa, seguirá funcionando de forma regular. Señaló que los ciudadanos aún deberán depositar dinero a los estacionómetros y que las multas expedidas por incumplir con ellos aún deberán ser pagadas.



"Estaremos avisando con prontitud a los ciudadanos si esto cambia, pero ahorita continúa todo normal, las personas seguirán pagando sus cuotas", señaló.



Si bien reconoció que la empresa está en su derecho de acudir ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) para combatir la resolución del municipio, aseguró que el proceso de la revocación es jurídicamente fuerte y consideró que cualquier recurso que se pueda promover en su contra no procedería.



En semanas pasadas, el presidente municipal Enrique Alfaro descartó concesionar nuevamente el servicio y aseguró que este sería prestado por el Ayuntamiento. También señaló la posibilidad de reubicar parquímetros, revisar la tarifa y contratar a algunos ex empleados de la empresa.



Casillas explicó que estas determinaciones aún no se toman y señaló que una vez que se notifiquen a todas las partes, comenzará esta segunda parte del proceso de revocación.



Durante la sesión extraordinaria, se decretó un receso de 40 minutos antes de votar uno de los dos recursos de revisión presentados por Metro Meters que finalmente fueron desechados. Posteriormente, se clausuró la sesión para iniciar otra de inmediato donde se votó la revocación de la concesión.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS