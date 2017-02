Reparten picones y chocolate por aniversario de Guadalajara

El alcalde tapatío destaca el reto de pensar cómo se quiere ver a la ciudad dentro de 25 años, cuando sea su cumpleaños 500

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2017).- El Ayuntamiento de Guadalajara y la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) repartieron picones y chocolate para celebrar el 475 aniversario de la fundación de la ciudad.

El presidente municipal aseguró que se trata de un aniversario especial porque sólo quedan 25 años para celebrar el cumpleaños 500 de la ciudad.

“Tenemos el reto de pensar cómo queremos que sea Guadalajara cuando cumpla 500 años, la ciudad que queremos dejarle a nuestros hijos y nietos. Hoy vemos a todos los rincones de la ciudad que estamos en obras construyendo la ciudad del futuro”.

Rubén González Uyeda, presidente de la CIAJ, agradeció la inclusión de la industria panificadora de la ciudad en las celebraciones.

“Nuestra ciudad sigue creciendo, sigue modernizándose pero no se pierden las tradiciones. Esperemos que no se pierdan las tradiciones porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos a ir”, indicó.

En total fueron repartidos 500 litros de chocolate y cinco mil picones en Plaza Guadalajara mientras el mariachi Ciudad Guadalajara tocaba las mañanitas a la ciudad.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS