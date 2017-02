Buscan reducir diputados en Jalisco; de 39 pasarían a 31

La propuesta es que se empate la distritación local con la federal para que se reduzcan los legisladores

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2017).- Para reducir el "exceso" de diputados y regidores que se tienen en el estado, la diputada priista Rocío Corona Nakamura propone una reforma política electoral que permitiría ahorros por arriba de los 300 millones de pesos.

La propuesta es que se empate la distritación local con la federal para que se reduzcan de 20 a 19 los diputados de mayoría relativa y de 19 a 12 los plurinominales, lo que permitiría un ahorro de 71 millones de pesos por legislatura.

La diputada recordó que Jalisco tiene el porcentaje más alto de diputados plurinominales con 49 puntos, es decir, por encima de la media nacional que es de 40.

Señaló que los diputados plurinominales (representación proporcional) no obtienen el voto directo de la ciudadanía, es decir, que ni siquiera los conocen porque no hacen campaña. Con esta reforma, dijo, todos deberán salir a la calle en la búsqueda del voto, "nada de que amarro la candidatura y me echo a la hamaca".

Este criterio deberá aplicarse también a los regidores, ya que recordó que Jalisco tiene un total de mil 477, por lo que es necesario reducirlos, "no es posible que Ejutla con mil 862 habitantes, tenga el mismo número de regidores que Chapala que es 27 veces más grande con una población de 50 mil 738 habitantes. Actualmente ambos tienen once regidores", por ello destacó que se deberá crear demarcaciones territoriales.

Con esta propuesta se eliminarían 391 regidurías y se lograría un ahorro de 242.1 millones de pesos, por ejemplo, Guadalajara y Zapopan que actualmente cuentan con 21 ediles, se quedarían con 17, "así como acabamos con el 'Club de Tobi', acabemos con el club de cuates y compadres en las planillas".

La diputada comentó que estas reglas podrían aplicarse a partir del próximo proceso electoral, si la reforma es promulgada y publicada antes del 15 de junio.

Corona Nakamura ha sido diputada local en seis ocasiones, esta última por la vía plurinominal, misma por la que ocupó un lugar en la Cámara de Diputados.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ