Aumentan el robo de automóviles por obras en López Mateos

Pablo Lemus señala que los atracos ocurren en las zonas de Cruz del Sur y Las Fuentes

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2017).- El robo de vehículos en Zapopan ha tenido incrementos en las zonas de Cruz del Sur y Las Fuentes, informó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro.

"Esto va ligado a las obras que estamos haciendo de concreto hidráulico en López Mateos; se nos han incrementado mucho algunos delitos".

Este fue uno de los temas tratados por parte de Zapopan en la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad, en Casa Jalisco, a donde acudieron diversas autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Desde la reunión previa se hizo la recomendación de que a esas reuniones asistiera el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Estévez, y el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, pues existen varios temas en los que puede ayudar una mejor coordinación.

"En el caso del Magistrado Presidente, cerrar filas en torno a la estrategia, es decir, muchas de las personas que estamos capturando están saliendo libres; no quiero entrar en un juego de quién tiene la culpa, simplemente de lo que se trata es que todos cerremos filas, es decir, que si vamos a hacer un operativo en alguna parte de la ciudad, que haya coordinación".

Lo que se pidió al titular de Movilidad fue reforzar los operativos contra motociclistas, pues el robo conejero y una parte de los homicidios dolosos son cometidos por personas que van en motocicletas.

"No portan sus chalecos de identificación, no tienen en el casco ninguna identificación, muchas veces ni siquiera casco llevan y no están siendo detenidos".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR