Plataforma Nacional de Transparencia registra fallas en Jalisco

No se pueden revisar las solicitudes de información hechas a través del sistema vinculado automático

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2017).- La Plataforma Nacional de Transparencia aún registra fallas en su funcionamiento, en el caso del Estado no se pueden revisar las solicitudes de información hechas a través del sistema vinculado automático "Jalisco", lo que significa que las peticiones quedan invisibles incluso al momento de buscarse por folio.

Cynthia Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), reconoció que en este momento no funciona el rubro para buscar la información por estados, sino únicamente de instancias federales, debido a que la plataforma está aún en una etapa de construcción y habilitación de diferentes rubros. "Seguramente a partir del 4 de mayo de este año, se convierte en un plazo definitorio para que arranque casi al cien por ciento".

La presidenta del ITEI recordó que al igual que otras entidades, Jalisco ha tomado la decisión de no inhabilitar Infomex hasta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) asegure que la nueva página funciona totalmente. "Ahorita lo que no se puede es buscar, es el buscador lo que no sirve pero la tramitación está garantizada. En la medida que surjan fallas y nos las informen las estamos atendiendo. La administración de la plataforma no nos corresponde a los estados sino que es a nivel nacional".

La Plataforma Nacional de Transparencia fue lanzada el 4 de mayo de 2016 con el propósito de interconectar a ocho mil sujetos obligados de los 32 estados de la República, esto quiere decir que una misma solicitud de información se puede enviar a más de un sujeto obligado, sin embargo desde esa fecha se han reportado muchas fallas. En días pasados trascendió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa la implementación de la plataforma, mientras que el INAI afirmó que trabaja con la empresa responsable Intellego para subsanar los errores.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ