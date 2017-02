Tras renuncia de diputado, MC pierde mayoría en Congreso

Hugo Rodríguez Díaz se sumará al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2017).- La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado perdió mayoría, tras la renuncia anunciada este día por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, quien se separa de la fracción para quedarse dentro de la figura de diputado sin partido, para sumarse al proyecto nacional de Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo claro que a partir del mes de agosto estoy colaborando con Andrés Manuel López Obrador, y su proyecto, lo seguiré haciendo por una disposición de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco no podemos conformar ninguna fracción de Morena, ni ninguna cosa por el estilo”, argumentó en rueda de prensa.

El legislador explicó que en MC hay una definición política por apoyar a nivel local el proyecto de Enrique Alfaro Ramírez rumbo a la gubernatura, quien habría sido el primero en conocer sus intenciones de separarse de la bancada, “tal vez es lo mejor que le puede pasar a Jalisco, pero a nivel nacional yo veo y entiendo que a MC le cuesta trabajo ir con el proyecto de López Obrador”.

Rodríguez Díaz aclaró que de acuerdo a lo que establece la Ley Electoral, administrativamente debe desligarse de Movimiento Ciudadano, “hasta cuando yo me registré como candidato a diputado local (...) yo no era miembro del partido de MC, era externo, pero me han aclarado que jurídicamente yo estoy ligado al partido principalmente en la parte de la situación fiscal (eso implica una liga formal), yo tengo que agotar el tema”.

Con la renuncia del diputado, la bancada de MC que era mayoría se queda con trece diputados, es decir, se empata con los trece que tiene la fracción parlamentaria priista.

Cuestionado sobre esto, el coordinador de los diputados naranja, Ismael del Toro Castro dijo no estar preocupado por la pérdida de un voto, “yo creo que va a haber muchos que quieran hacer un escándalo de esto y como siempre pasa, la realidad va a ser la que cobre los efectos. Van a darse cuenta que no pasa nada”.

Reconoció que deberán realizarse ajustes en la comisiones en las que Rodríguez representaba a MC, “hay comisiones en las que por ser la fracción que tiene mayoría, si el voto del diputado Hugo Rodríguez era quien hacía esa mayoría habría que hacer modificación. Hay temas en los que a lo mejor porque era la única representación de MC también habría que hacer modificación”.

