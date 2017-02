Falta equidad de género en nómina del Gobierno estatal

Sólo la Secretaría de Cultura y la de Desarrollo Territorial son dirigidas por mujeres

GUADALAJARA, JALISCO (13/FEB/2017).- El Gobierno estatal ha reiterado su interés por promover el empoderamiento de las mujeres y por la creación de políticas públicas para fomentar la equidad de género, para lo que ha implementado programas e incrementó el presupuesto del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) en más de 60%. Sin embargo, en la nómina se les da el doble de oportunidades a los hombres.

Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz hay 20 mil 622 empleados de confianza, de los cuales 13 mil 339 (64.68%) son hombres, mientras que hay sólo siete mil 283 (35.32%) mujeres.

Según la presidenta del IJM, Erika Loyo Beristáin, esto se debe a la falta de sensibilización de los secretarios, quienes son los que, normalmente, eligen al personal.

Comenta que cada una de las dependencias del Gobierno debe contar con una unidad de género, con las cuales se planea el fomento a las condiciones de igualdad y la aplicación del protocolo para prevenir el hostigamiento y el acoso dentro de las entidades de la administración, además de dar capacitación. Sin embargo, asegura, no sirve de nada dar capacitación si no se lleva a la práctica.

De hecho, María Nieves Rico, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), comentó que uno de los aspectos más preocupantes y que dejan a las mujeres a un lado es este tipo de desigualdad en los gobiernos. “En el ámbito local, la participación de las mujeres en América Latina y el Caribe no supera el 25%, lo que quiere decir, no solamente que no estamos representadas en el poder político, sino que tampoco estamos en el poder económico, o en el poder social”.

Esto, incluso puede verse dentro de las 13 secretarías que conforman el Gobierno estatal, en donde sólo la de Cultura y la de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial son dirigidas por una mujer.