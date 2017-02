Prevención, principal arma para combatir a los ladrones

Autoridades recomiendan a los ciudadanos apoyarse en sus vecinos para evitar ser víctimas

GUADALAJARA, JALISCO (12/FEB/2017).- Según los comisarios de los distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), lo más importante para combatir el robo a casa-habitación es la prevención. Es por eso que la Comandancia de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara platica con los vecinos de las colonias que son focos rojos en este tipo de ilícitos, con el fin de que se prevengan y no sean víctimas.

“Constantemente se tienen pláticas por parte de los comandantes de las diferentes zonas operativas con grupos de ciudadanos. Se les hacen extensivas las medidas de prevención para evitar este ilícito. Algunas opciones son comunicar a sus vecinos de confianza el motivo de su salida y los días que van a estar afuera, para en caso de que se aviste algo extraño, como alguna persona merodeando o vehículos con características especiales que son utilizados para hacer tipo de delito, nos hagan el reporte al 12016070. Asimismo que eviten tener correspondencia o cualquier otra seña que pudiera alertar a los delincuentes de que la casa se encuentra vacía” explicó el funcionario.

El coordinador de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Montalverti Serrano Cervantes, concuerda con este tipo de acciones, ya que, asegura: “Debemos apostarle a formar y fortalecer una nueva cultura y una nueva visión de la prevención, de la autoprotección, de la denuncia y de la sensibilización en el tema de la seguridad. Es decir, que todos sepamos, en lo posible, qué hacer, cómo actuar, a quién llamar, qué puerta tocar”.

Pacheco menciona que los robos a casa-habitación se dan con más frecuencia en el Poniente de la ciudad, debido al poder adquisitivo que se tiene. Sin embargo, señaló que este delito tuvo un decremento importante en los últimos años: “Tenemos en 2014, mil 122 denuncias; en 2015, 486 y 2016, 287. Esto, de enero a octubre de cada año”.

Roberto Alarcón Estrada, comisario general de Seguridad Pública de Zapopan; Gustavo Adolfo Jiménez Moya, comisario de Tlaquepaque y Carlos Burguete Ortiz, de Tlajomulco, señalaron que lo más importante es que, si alguien va a salir de vacaciones, lo comente con sus vecinos para que cualquier persona o vehículo sospechoso sea reportado a las autoridades.

CRÓNICA

Más allá del robo, la impotencia

Héctor vive con su familia en la Colonia Ciudad del Sol y hace tres años, cuando regresaban de un paseo por la ciudad, encontraron la puerta de su casa abierta. Alguien ingresó y saqueó todo lo que halló de valor.

“Empezamos a revisar y se habían llevado joyas, dinero y otras cosas de valor. No se llevaron las pantallas ni nada grande, yo creo que para no llamar la atención. Entonces me arrepentí de nunca haber comprado mejores chapas, una puerta más resistente, pero, sobre todo, un sistema de vigilancia”.

“Platicamos con vecinos, porque vivimos en una especie de fraccionamiento, y estuvieron de acuerdo en instalar un sistema cerrado, al que todos tenemos acceso”.

Además de este circuito cerrado, después del episodio, Héctor aseguró mejor sus ventanas, compró una puerta más gruesa e instaló cinco cerraduras, mientras que levantaba la barda de su patio, ya que daba a la calle.

“Nos hicimos más precavidos. A pesar de la denuncia, obviamente no había a quién detener, nadie había visto, ni había video, nada. Hice todo eso, no sólo por la seguridad, sino porque más allá del robo, las cosas van y vienen, es la impotencia de no saber quién fue y de que la autoridad no pueda hacer nada”.

Con el predial buscan crear seguro para casas

Basándose en un modelo de seguro para casa-habitación que paga el Gobierno del municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; la regidora de Tlaquepaque, Lucía Pérez Camarena, propuso crear algo parecido, que proteja a las viviendas contra robo y que sería pagado con el predial.

“Este seguro sólo sería para aquellos ciudadanos que se encuentren al corriente de su pago al predial. Estamos conscientes que después de la denuncias, a veces se encuentran a los delincuentes y a veces no, pero la pérdida del patrimonio es algo que ya no se puede recuperar. Entonces, este seguro cubriría 15 mil pesos por cada siniestro, excluyendo bienes con un costo mayor a cinco mil días de salario mínimo”.

La regidora comenta que, a pesar de que la iniciativa no ayudaría a disminuir los robos, tendría un impacto real para que las personas no perdieran tanto al ser víctimas de este delito.

Además, dice que, con la experiencia de Aguascalientes, se puede apreciar que es económico este tipo de seguros: “Allá el costo por casa-habitación asegurada es de 17.99 pesos anuales, aquí tendríamos que licitar”. Agregó que gracias al programa, se tendrían datos estadísticos específicos de lugares, objetos robados y montos. Esto, para tener más estrategias para prevenir el delito. La propuesta se presentó hace dos meses y la regidora confía que este año sea aprobado en comisiones.

AFIRMAN QUE LOS HURTOS SE HAN REDUCIDO

Con nuevas patrullas, Zapopan combate al hampa

Además de la prevención, que recae en cada uno de los ciudadanos, este año Zapopan combatirá los robos a casa-habitación gracias a las nuevas patrullas que les fueron dadas.

“Hemos aumentado nuestra presencia. Entonces, hemos ordenado el aumento de la vigilancia. Principalmente tenemos 20 colonias identificadas como en las que más robo a casa-habitación tenemos. Por eso el operativo se fija un poco más en esas colonias”, comentó Roberto Alarcón Estrada, comisario general de Seguridad Pública de Zapopan.

La Estancia, Paseos del Sol, Pinar de la Calma y Ciudad del Sol, son sólo algunas de las colonias a las que se refiere el funcionario, dentro de las cuales incrementa hasta 10% este delito. Sin embargo, según sus cifras. la tendencia también va a la baja en este municipio.

“De enero a octubre del año 2015 tuvimos 390 robos a casa-habitación y en el mismo periodo de 2016 tuvimos 263 (…) Lo más recomendable, que siempre le pedimos a los ciudadanos, es que le dejen encargada la casa a su vecino, que le avisen a la persona del frente, a la de al lado, que van a salir de vacaciones. Porque lo que sucede a veces es que ni siquiera nos enteramos, como vecinos lo que está pasando en la casa de al lado. Esa es nuestra principal recomendación”.

TLAQUEPAQUE DISEÑA ESTRATEGIA CONTRA LADRONES

Atracos a casas aumentan en época decembrina

Según el comisario de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Gustavo Adolfo Jiménez Moya, en este municipio aumentan hasta 25% los robos a casa-habitación durante las festividades decembrinas, por lo que la Comisaría modifica sus rutas de patrullaje.

“Lo que hacemos en esas fechas son modificaciones de cuadrantes en el municipio. Nuestro objetivo es que la gente se sienta segura y que los delitos patrimoniales estén a la baja. Así que no nada más mandamos las unidades a la calle, sino que se hace una investigación en base a la estadística y se hacen vigilancias en perímetros especiales, se hacen patrullajes selectivos en base a la información que se obtiene y, en base a eso, es como tenemos mejores resultados”.

Los resultados, dice, se pueden apreciar en las cifras: “En 2015, de enero a noviembre, se registraron 201 robos a casa-habitación y durante 2016 se tuvieron 119, a la misma fecha”.

En cuanto a las zonas con mayor presencia de estos ilícitos en Tlaquepaque, el comisario comenta que “San Martín de Las Flores, Las Huertas, Lomas del Tapatío, Artesanos, Loma Bonita y El Vergel. Sobre todo en las zonas más populares es donde se genera más, por las desigualdades sociales que tenemos”.

CONCENTRAN VIGILANCIA EN ZONA VALLES DEL MUNICIPIO

En Tlajomulco, denuncias son aliadas contra delitos

Denunciar, eso es lo mejor que la ciudadanía puede hacer para prevenir más delitos, o por lo menos eso es lo que dice Carlos Burguete Ortiz, comisario de Seguridad Pública de Tlajomulco.

“La cultura de la denuncia recae en el actuar de la Policía y gracias a ella podemos disminuir los delitos como el de robo a casa-habitación. Este delito, específicamente, lo tenemos disminuido en 40%. Y esto es gracias a que cualquier demanda de auxilio, por muy pequeña que sea el costo de la vivienda robada, para nosotros cuesta y lo notamos en nuestro mapa de calor. Con base en esos estudios, a esos trabajos de gabinete, a esas estadísticas, georreferenciamos todo tipo de incidencias, creando análisis y, finalmente, dirigimos la vigilancia a lugares espacios y horarios específicos”.

El funcionario asegura que la Zona Valles es la que más presenta este ilícito, por la cantidad de pobladores que tiene. Es por eso que la Policía normalmente se concentra allá, “sin descuidar otras partes del municipio”, aclaró.

Burguete Ortiz invitó a todos a reportar cualquier anomalía y a denunciar todo tipo de ilícitos, ya que: “Este no es un asunto de policías y ladrones, la ciudadanía tiene un papel que es importantísimo en nuestro trabajo”.