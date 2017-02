Adiós a Los Molachos

La cantina tradicional cierra luego de 55 años de servicio de manera oficial

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2017).- El Bar Molachos o Las Escaleras, una de las más icónicas cantinas de la ciudad cerró el día de hoy luego de más de 55 años de servicio en el segundo piso de un edificio ubicado en la calle Juan Manuel esquina con avenida Alcalde en el corazón del centro de la ciudad.

Los rumores de su cierre se dieron en las redes sociales, pero fue el actual dueño José Luis Rodríguez quien de manera escueta confirmó el hecho: “El cierre es definitivo, nos vamos a reubicar. En los próximos días daré a conocer los detalles, ahora estoy ocupado con la mudanza y traslado del mobiliario”.

La tradición de Los Molachos se remonta según algunos parroquianos a 1950, aunque en el ingreso del local se lee “Famosas escaleras, Molacho´s Restaurant & Cantina N.R.D.A 1962”. En la cantina se acompañaban los tragos con comida como tacos dorados, tostadas, pozole o espinazo. La decoración era de mesas de madera con sillas cuadradas con el respaldo de cuero de bobino. Al centro del local un piano de cola donde el músico en turno tocaba clásicos de la música popular contemporánea mexicana.

Sobre el mote de “Molachos” don José Luis comentó que: “Mi padre a los cuarenta años ya no tenía dientes. Se puso unas placas de oro, no las soportó, no le gustaron, estaba incomodo, le lastimaban, se dejó sin ningún diente. Así lo conocía la gente como el molacho, y así le quedó. Ahora nos conocen como Las Escaleras o el Molachos”.

Con el cierre de Los Molachos se termina una historia de una de las cantinas tradicionales de la ciudad, que desde su edificio en avenida Alcalde vio la evolución de la sociedad tapatía.

EL INFORMADOR / JOEL CASTILLO