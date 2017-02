La SIOP da carpetazo a ‘moches’

Netzahualcóyotl Ornelas señala que ahora la investigación queda en manos de otras dependencias

GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2017).- A cinco meses de asumir el cargo como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, dio carpetazo a las denuncias por 'moches' al destacar que la investigación queda en manos de otras dependencias.

Ante el cuestionamiento sobre el tema del diputado emecista Ramón Guerrero, durante la Glosa por el IV Informe desarrollada en el Congreso del Estado, el funcionario estatal comentó que ya hizo lo que le correspondía, "corresponde a la Contraloría y otras instancias, y así lo tengo que señalar, si hay culpables o no. La parte mía era abrir las puertas de la dependencia, tener toda la información disponible y pedirles que me acompañaran de manera permanente en la auditoría de todos los procesos, que me emitieran recomendaciones de manera permanente, pero no está en mí ni sancionar ni indagar ni mucho menos fincar responsabilidades".

En días pasados, el secretario aseguró que en el tiempo que lleva al frente de la SIOP no se han presentado quejas o denuncias por presuntos actos de corrupción en materia de obra pública.

