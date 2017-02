Evaluarán todos los programas sociales de Sedis

El titular de la dependencia reconoce que Jalisco tiene un rezago importante en condición de pobreza,

GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2017).- En este año serán evaluados todos los programas sociales y la política que se aplica en el Estado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), informo el titular de la dependencia, Miguel Castro Reynoso durante la Glosa por el IV Informe.

Comentó que tras planteamiento del titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se revisará el programa Mochilas con Útiles Escolares. "Sabemos que es una estrategia que ayuda a la economía de las familias, yo les platicaba un caso que a mí me tocó reconocer de manera personal en Quitupan, donde una madre de familia recibía nueve paquetes de mochilas con útiles escolares. Me parece que es innegable que una familia con esas características le generó un apoyo económico importante (...), pero sí creo que no podemos perder de vista que es un tema que incide en el ingreso de las familias, aunque debemos de verlo con mucha serenidad y con mucha sensatez".

En el caso de apoyos a Adultos Mayores, el funcionario estatal comentó que 2016 cerró con más de 31 mil beneficiarios y no tuvo incremento por el costo de la vida y el impacto de la inflación, "y a nosotros sí nos preocupa que las reglas de operación para este año, los beneficiarios de los programas que tienen una ayuda económica minoritaria puedan tener un incremento igual o superior al costo económico inflacionario que durante 2016 se tuvo y lo que se prevé puede ser un impacto para el año 2017".

Agregó que se ha privilegiado incrementar el monto económico que se otorga a Jefas de Familia, Adultos Mayores, Becas Indígenas, Becas para el Transporte del Interior y también para personas con discapacidad.

El titular de la Sedis reconoció que Jalisco tiene un rezago importante en condición de pobreza, con 2.7 millones de personas con algún tipo de carencia; de éstas, 619 mil tienen ingresos por debajo del límite de bienestar y casi 300 mil tienen tres carencias o ingresos por debajo de esa línea, que es donde se debe enfocar el trabajo.

Comentó que a través de la estrategia Vamos Juntos, que el año pasado tuvo etiquetados 400 millones de pesos, se atendieron 24 municipios; sin embargo, comentó que se tomaron 80 millones para destinarlos a Piso Firme, debido a que no llegaron los recursos federales.

Aseguró que para este año, ya se tienen lineamientos para esta estrategia, con el objetivo de ser más cuidadosos, y tener una atención sensata y racional.



Blindaje electoral

Para lograr un blindaje electoral de los programas sociales, el titular de la Sedis destacó que solicitarán la intervención de la Fiscalía, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos (ITEI).

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ