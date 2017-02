La Semov garantiza que ruta-empresa iniciará en mayo

Servando Sepúlveda no precisó cuántas serán ni cuánto tardará para que todas las rutas operen en este sistema

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- Tras cuestionar los diputados locales si el Ejecutivo del Estado garantizará que el modelo de ruta-empresa comenzará a operar en 90 días, conforme a lo anunciado por el gobernador, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, garantizó que los primeros concesionarios iniciarán tal operación en el plazo. Esto, durante la Glosa del Informe de Gobierno.

"¿La ruta-empresa cuándo? Tenemos ya una disposición del Ejecutivo de que en ese proceso que venimos llevando a más tardar en el mes de mayo tendrán que verse las primeras rutas empresas operando en la Zona Metropolitana".

Durante la Glosa Ciudadana del IV Informe el martes pasado, el gobernador, Aristóteles Sandoval, dio un ultimátum para que en tres meses comenzaran a circular las primeras unidades bajo el esquema de ruta-empresa.

Esto es, que los dueños de concesiones de camiones unifiquen sus permisos individuales como accionistas de una sola empresa. Esto permitirá eliminar la competencia entre unidades que intentan rebasarse para ganar pasaje, con lo que se reducirán los accidentes.

El diputado Alejandro Hermosillo insistió en que el tema no fraguó durante el 2016, por lo que cuestionó cuáles eran las posibilidades de que se concretara el anuncio del gobernador. No obstante que Sepúlveda aseguró que sí se hará, no precisó cuántas serán ni cuánto tardará para que todas las rutas operen en este sistema.

En otra cuestión el secretario indicó que el pleno de la Comisión de Transparencia para la Modernización Integral de Taxis abrirá una mesa más para atender a los taxistas que quedaron fuera del padrón de taxis, toda vez que algunos choferes han acudido al Congreso para externar tal inquietud.

"Con mucho gusto estamos en la mejor disposición, abrir una segunda mesa en esta legislatura y que además atendamos en conjunto con ustedes a aquellos que por omisión no aparecen en lista".

Otros apuntes sobre la glosa:

Desigualdad laboral

El diputado Pedro Kumamoto preguntó qué acciones se realizaban para combatir la desigualdad laboral. Al respecto, el secretario del Trabajo, Héctor Pizano indicó que se busca erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres, buscar inclusión al otorgar oportunidades laborales a personas de capacidades diferentes. Además, a las iniciativas de autoempleo, en el que los programas estatales benefician con créditos de los que 72% fueron para jefas de familia.

Energías limpias y río Santiago

La diputada Mónica Almeida elaboró una serie de preguntas a la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz Mejía, sobre si elaborarán programas para el aprovechamiento de energías limpias, acciones contra cambio climático y la contaminación del río Santiago. Sobre el cambio climático 14 dependencias trabajan en un plan de acción con un presupuesto de 490 millones de pesos. En las energías limpias descartó buscar el uso de biocombustibles, en cambio, se buscará la eficiencia energética para el sector productivo que genere ahorros de 40%. Y sobre la contaminación del Santiago admitió que se requiere inspección y vigilancia coordinada con municipios para evitar la descarga de contaminantes para su saneamiento.

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO