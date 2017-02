Falso, que haya daños en edificios públicos por Línea 3: Aristóteles

El gobernador desmiente la versión del Ayuntamiento tapatío, quien señaló que había más de 20 fincas con afectaciones

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- El gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, negó que haya edificios públicos o religiosos dañados por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero en el Centro de Guadalajara, por lo que desmintió la versión del Ayuntamiento tapatío, que hace unos días informó sobre un padrón de más de 20 fincas con afectaciones.



"Es falso, lo que me reporta el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) es que ha mantenido permanente comunicación con la Arquidiócesis de Guadalajara para atender de manera inmediata cualquier situación, y hasta el momento no hay reporte de ningún daño, de la misma manera, ningún edificio (público), eso es falso".



No obstante, dijo que pedirá al titular de Siteur, Rodolfo Guadalajara, que mantenga una estrecha coordinación con Protección Civil del Estado y también con Protección Civil de Guadalajara, para hacer revisiones en las fincas del Centro que pudieran verse afectadas.



Hace días se documentaron daños en al menos 67 viviendas de avenida Alcalde, desde la calle San Felipe hasta la Normal, cuyos locatarios o vecinos denuncian que estas afectaciones fueron ocasionadas por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.



Entre estas viviendas están las que reportaron autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara y, según un censo que Protección Civil municipal hizo, hay edificios públicos y religiosos que ya presentan daños estructurales.



Manifestó que es probable que no todas los daños que presenten las fincas hayan sido ocasionados por la Línea 3, pero ya serán los peritos quienes definan si fue así o ya estaban cuarteadas desde antes de que iniciara la obra.



Sandoval Díaz mencionó que Jalisco cuenta con un personal de Protección Civil con mayor experiencia no sólo en el Estado sino en el país, por lo que los vecinos pueden estar tranquilos de que, si existe algún riesgo de daño, se actuará en consecuencia.



"Me importa la seguridad de los vecinos y también, que tengan confianza en que cualquier daño patrimonial a sus viviendas tendrá que ser reparado".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR