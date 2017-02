Sale director del Patronato de las Fiestas de Octubre

Aristóteles señala que Luis Fernando Favela Camarena no cumplió con los resultados que esperaban

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- Tras casi cuatro años al frente del Patronato de las Fiestas de Octubre, Luis Fernando Favela Camarena deja su cargo como director, anunció el gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.



"Ha tomado la decisión de separarse, hay algunas revisiones, sobre todo en el tema administrativo no hemos tenido los resultados que aspiramos, no hemos encontrado un avance administrativo".



Uno de los retos en el patronato es evitar más deuda, además de que se hará un modelo para poder modernizar el proyecto de las Fiestas de Octubre, que son un referente nacional.



"Mientras no tengamos resultados, los funcionarios no pueden seguir en sus cargos".



El gobernador decidió omitir el nombre de quien quedará en lugar de Favela Camarena, aunque aseguró que ya tienen un perfil adecuado para el puesto.



Dijo que hasta el momento no se tiene contemplado otro cambio en el gabinete del Ejecutivo, sino términos, por lo que negó que el ultimátum de 90 días que dio ayer al secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, sea en el sentido de retirarlo de su cargo por la falta de avance en la implementación del modelo de transporte Ruta Empresa.



Además de que ningún funcionario le ha expresado que busque salir del gobierno para buscar una candidatura para un cargo de elección popular.



"No son tiempos, son tiempos de concentrarse y consolidar su gestión pública, porque seguramente, si aspiran a un cargo de elección popular o a estar en la contienda, tendrán que ir consolidándose y dar los mejores resultados en sus áreas".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR